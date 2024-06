PSG Féminin : Tournée estivale 2024 en Australie !

Si le groupe de Luis Enrique ne devrait pas effectuer de tournée estivale cet été 2024, la section féminine du club de la capitale officialise la sienne. Alors que Fabrice Abriel ne devrait plus tarder à être intronisé sur le banc à la place de Jocelyn Prêcheur, le PSG sa participation à la première édition de la Perth International Football Cup en Australie.

Pour la première fois de son histoire, la section féminine du PSG s’envolera cet été pour l’Australie. Le 24 août prochain, les filles du club de la capitale s’envoleront pour rejoindre Perth, la plus grande ville de l’Etat d’Australie Occidentale, qui est aussi la quatrième ville la plus peuplée du pays. Le séjour s’étendra jusqu’au 2 septembre. A l’occasion de cette tournée estivale, les joueuses du futur coach Fabrice Abriel prépareront la saison 2024/2025 avec un tournoi. En effet, en Australie, sera organisé la première édition de la Perth International Football Cup. Un tournoi estival qui verra s’affronter le PSG, West Ham United F.C. Women, Manchester City W.F.C, ou encore Leicester City W.F.C. Outre la préparation de la saison prochaine, le Paris Saint-Germain précise sur son site officiel que cette tournée estivale sera l’occasion pour les joueuses du PSG de « découvrir la culture locale et d’aller à la rencontre des fans. Le Paris Saint-Germain prendra également part à des actions de promotion du football féminin, dans l’optique de développer la discipline à l’internationale« .

Calendrier de l’Australian Tour (image : psg.fr)

Toujours sur son site officiel, le club de la capitale partage également la réaction d’Angelo Castellazzi à la participation du PSG Féminin à cette tournée estivale en Australie : « C’est un réel plaisir de prendre part à notre toute première tournée en Australie. Nous sommes ravis de continuer à contribuer au rayonnement du football féminin à l’échelle internationale et nous sommes impatients de pouvoir aller à la rencontre de nos supporters australiens. La Perth International Football Cup présentée par Ninja offre à notre équipe l’opportunité d’affronter de grandes équipes européennes. Une expérience qui sera assurément très enrichissante pour notre groupe et une très bonne préparation pour la saison à venir« , a confié le directeur sportif de la section féminine du club de la capitale.

Le programme de la Perth International Football Cup

Mercredi 28 août 2024

Demi-finale 1 : Manchester City W.F.C vs Leicester City W.F.C HBF Park (Perth) à 18h15 (12h15 heure française)



Jeudi 29 août 2024

Demi-finale 2 : West Ham United F.C Women vs Paris Saint-Germain HBF Park (Perth) à 18h15 (12h15 heure française)



Dimanche 1er septembre 2024

Perdant demi-finale 1 vs perdant demi-finale 2 Stade Optus (Perth) à 14h05 (8h05 heure française)



Vainqueur demi-finale 1 vs vainqueur demi-finale 2 Stade Optus (Perth) à 17h05 (11h05 heure française)



Le PSG annonce également une ouverture de la billetterie ce vendredi 28 juin depuis 5h du matin heure française (lien ici). Concernant la tarification, les places se vendent à 10 dollars l’unité pour les enfants, et 35 dollars pour les adultes.