PSG Féminines : Laurina Fazer prolonge jusqu’en 2025

Le PSG continue de construire l’effectif de sa section féminine pour la saison 2023/2024 en se montrant actif sur le marché des transferts. Le groupe de Gérard Prêcheur pourra compter sur les services de Laurina Fazer.

Si le parallèle entre la section féminine et masculine sur le marché des transferts peut en faire sourire certains, Angelo Castellazzi se montre bien plus actif que son homologue Luis Campos en terme d’officialisation. Après les départs de Kheira Hamraoui, Sarah Bouhaddi, et Ashley Lawrence, le PSG a annoncé le recrutement de Katarzyna Kiedrzynek, Viola Calligaris, et Ana Vitoria aujourd’hui. En plus d’ajouter des éléments à son effectif, la section féminine Rouge & Bleu prolonge l’importante Laurina Fazer. La milieu de terrain prolonge son bail avec le club de la capitale jusqu’en juin 2025.

Sur son site officiel, « le Paris Saint-Germain se réjouit de la signature de Laurina et lui souhaite de vivre encore de très belles saisons avec son club formateur« .