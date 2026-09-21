PSG – Ferran Torres meilleur buteur de Ligue 1

Ferran Torres réalise des débuts de rêve avec le PSG. L’international espagnol a inscrit sept buts en six matches. Il est le meilleur buteur de Ligue 1.

Cet été, pour renforcer son attaque, le PSG a décidé de s’offrir les services de Ferran Torres. Un choix payant pour les dirigeants parisiens puisque l’international espagnol réalise des débuts tonitruants sous le maillot des doubles champions d’Europe avec sept buts en six matches. Remplaçant lors du Classico hier soir, il a débloqué la situation seulement six minutes après son entrée en jeu, lui qui a placé une belle tête sur un magnifique centre de Désiré Doué. Il a ainsi inscrit son quatrième but pour son cinquième match de Ligue 1. Avec cette réalisation, il a récupéré le badge de top scoreur, qui fait de lui le meilleur buteur du championnat de France même si quatre autres joueurs ont aussi fait trembler les filets à quatre reprises cette saison en Ligue 1 (Kamory Doumbia, Amine Gouiri, Lamine Sinayoko et Paris Brunner).

Quatre buts en 252 minutes de temps de jeu

Sur son site internet, la Ligue 1 explique pourqoui le numéro 9 du PSG a été désigné comme le top scoreur. Pour départager ces cinq buteurs au classement, le premier critère (nombre de buts inscrits dans le jeu) ne suffit pas pour les départager, puisqu’ils sont deux à ne compter aucun de leurs buts sur pénalty : Ferran Torres et Brunner. L’Espagnol et l’Allemand n’ont pas davantage délivré de passe décisive au cours de ce début de saison (2ecritère pour départager les égalités) au classement des buteurs, avance le championnat français. Seul le temps de jeu permet à Ferran Torres d’avoir le droit de porter le badge de Top scoreur lors de la prochaine journée. Le Champion du monde a disputé 252 minutes en Ligue 1 McDonald’s, contre 390 minutes pour le Monégasque, conclut la Ligue 1.