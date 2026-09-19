PSG : Ferran Torres, un attaquant différent pour Omar Da Fonseca

Pour L’Equipe, Omar Da Fonseca a parlé d’un attaquant qu’il connaît très bien en la personne de Ferran Torres, lequel brille pour ses débuts avec le PSG.

Après le départ de Gonçalo Ramos, Luis Enrique a réclamé l’arrivée de Ferran Torres à sa direction. Il faut dire que la polyvalence du champion du monde colle parfaitement aux attentes du coach espagnol. Luis Campos a donc bouclé l’affaire moyennant un chèque de 48,5 millions d’euros. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien barcelonais a parfaitement réussi son début d’aventure en Rouge et Bleu.

Da Fonseca voit énormément de qualités chez Ferran Torres

C’est simple et limpide, en cinq apparitions, Ferran Torres a déjà scoré à six reprises. Mieux, ces six buts ont été marqués sur ses six premières frappes cadrées. Une aisance face au but décryptée par Omar Da Fonseca dans les colonnes de L’Equipe. Le consultant phare de la Liga en France explique : « Même face à des défenses assez serrées, il arrive à détecter l’espace qui n’existe pas. Il grandit les espaces. S’il loupe, il cicatrise rapidement. C’est un optimiste du but, et ça, c’est important.

Le tout désormais est de savoir si Ferran Torres continuera sur sa série XXL. Début de réponse ce dimanche soir à Marseille dans l’affiche de la cinquième journée de Ligue 1 (20h45, Ligue 1+). Une partie que le numéro 9 du PSG pourrait commencer dans la peau d’un titulaire.