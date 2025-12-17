PSG / Flamengo – Al-Khelaïfi : « On a une équipe de guerriers »

Ce mercredi soir, le PSG s’est offert un sixième titre en 2025 avec la Coupe Intercontinentale contre Flamengo. Nasser al-Khelaïfi, le président parisien, a salué l’année 2025 historique du PSG.

Pour son avant-dernier match de l’année 2025, le PSG avait la possibilité de s’offrir un sixième titre avec la Coupe Intercontinentale. Dans une rencontre qu’il a totalement dominée, le PSG a dû attendre la séance de tirs au but pour s’offrir pour la première fois de son histoire cette compétition. Présent au stade, Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, a salué l’année exceptionnelle et historique réalisée par le club de la capitale.

« C’est magnifique, c’est historique pour le club »

« On a commencé l’année avec un trophée au Qatar et on a fini l’année avec un autre titre ici. C’est magnifique, c’est historique pour le club, pour la France et pour nos supporters, pour Paris, pour la France. Si on est vraiment honnête, c’est une chose à laquelle on n’a jamais pensé. Mais on a une équipe de guerriers, un coach magnifique, un conseiller sportif, Luis Campos, tout le monde, le staff médical. Les supporters, ce sont les meilleurs supporters, louange le président du PSG en zone mixte dans des propos relayés par RMC Sport. On a terminé l’année très contents. Il reste encore un match, ce n’est pas fini. Aujourd’hui, on est vraiment fiers de gagner ici, au Qatar, mon pays. C’est quelque chose de très très spécial. »