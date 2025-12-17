PSG / Flamengo : Annoncez votre pronostic

Pour le compte de la finale de la Coupe Intercontinentale, le PSG affronte Flamengo ce mercredi soir (18h sur BeIN Sports & M6). Le club de la capitale a l’occasion de faire entrer un peu plus dans l’histoire cette année 2025 déjà légendaire.

En 2025, le Paris Saint-Germain aura tout rafler sur le plan collectif et individuel. Ce mercredi 17 décembre, en finale de la Coupe Intercontinentale de la FIFA, les champions d’Europe ont l’occasion d’entrer encore plus dans l’histoire du football et du club de la capitale en devenant le premier club français à remporter cette finale internationale, face aux champions du Brésil et d’Amérique du Sud que sont les joueurs de Flamengo. A quelques heures du coup d’envoie, comment sentez-vous la rencontre ? Annoncez votre pronostic dans l’espace commentaire. Pour la dernière rencontre, aucun CSiens n’a trouvé le bon prono face au FC Metz (victoire 2-3).