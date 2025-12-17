PSG / Flamengo – Les compositions probables selon la presse

Ce mercredi (18h sur M6 et beIN SPORTS 1), le PSG peut glaner un sixième trophée en 2025 lors de sa finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo. Et Luis Enrique peut compter sur un groupe quasi au complet.

Le PSG veut terminer son année 2025 historique en remportant un nouveau trophée. Opposé à Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale (18h sur M6 et beIN SPORTS 1), le vainqueur de la Ligue des champions peut réussir un sextuplé rare dans l’histoire du football européen (seulement réalisé par le FC Barcelone en 2009 et le Bayern Munich en 2020). Et pour accomplir cet objectif, Luis Enrique peut s’appuyer sur un effectif quasi au complet, où seul Achraf Hakimi manque à l’appel.

Chevalier et Marquinhos de retour dans le onze ?

Et les quotidiens L’Equipe et Le Parisien s’accordent sur le onze probable que pourrait aligner le technicien espagnol. Après avoir soigné sa blessure à la cheville, Lucas Chevalier devrait retrouver sa place dans le but parisien. En défense, Warren Zaïre-Emery devra dépanner au poste de latéral droit tandis que Nuno Mendes évoluera sur le côté gauche. Absent du dernier match en raison d’une fatigue musculaire, Marquinhos devrait retrouver sa place de titulaire en charnière centrale aux côtés de Willian Pacho. Dans l’entrejeu, le trio João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz est attendu. Enfin, pour l’attaque, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia sont pressentis occuper les ailes tandis que Désiré Doué pourrait retrouver une place de titulaire dans une position de faux numéro 9.

Le XI probable du PSG (L’Equipe / Le Parisien) : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Barcola, Doué, Kvaratskhelia

Le XI probable de Flamengo : Rossi – Varela, Léo Ortiz (ou Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro – Pulgar, Jorginho, De Arrascaeta – Carrascal, Plata, Bruno Henrique (c) (ou Everton)

Les compositions probables de PSG / Flamengo (L’Equipe)

Les compositions probables de PSG / Flamengo (Le Parisien)