PSG / Flamengo : Les compositions sont tombées, avec une légère surprise

Pour le compte de la finale de la Coupe Intercontinentale, le PSG affronte Flamengo ce mercredi soir. A l’approche du coup d’envoie, les compositions sont tombées.

Le PSG a l’occasion d’entrer encore plus dans l’histoire ce mercredi 17 décembre en finale de la Coupe Intercontinentale. En effet, face à Flamengo, champion du Brésil et d’Amérique du Sud, les joueurs de Luis Enrique ont l’occasion d’ajouter un trophée inédit dans le palmarès parisien et celui du football français. Pour le match, la composition officielle ne réserve que très peu de surprise. En effet, Warren Zaïre-Emery continue de remplacer Achraf Hakimi dans le couloir droit de la défense, sur la même ligne que Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz sont titularisés. Sur le front de l’attaque, s’il a fait le déplacement avec le groupe jusqu’au Qatar, Ousmane Dembélé n’est pas aligné dans le XI de départ. En effet, c’est Kang-In Lee, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia qui forment le trio offensif. A noter le rôle de remplaçant pour Bradley Barcola. La petite surprise, c’est la continuité accordée à Matvey Safonov dans les buts. Malgré la présence de Lucas Chevalier, le portier russe reste le titulaire.