PSG / Flamengo – Les notes des joueurs parisiens

Ce mercredi soir, le PSG s’est offert la Coupe Intercontinentale en venant à bout de Flamengo lors de la séance de tirs au but (1-1, 2 t.a.b. à 1). Le PSG peut remercier Matvey Safonov, auteur de quatre parades lors de la séance.

Le PSG pouvait encore entrer un peu plus dans l’histoire ce mercredi soir avec la finale de la Coupe Intercontinentale. Contre Flamengo, le club de la capitale pouvait s’offrir un sixième titre en 2025 et rejoindre le FC Barcelone (2009) et le Bayern Munich (2020) dans le cercle très fermé des équipes avec six titres sur une année civile. Dans une rencontre qu’il a dominée, le PSG a ouvert le score par l’intermédiaire de Khvicha Kvaratskhelia. En seconde période, les Brésiliens vont égaliser sur penalty après une faute de Marquinhos dans la surface. Malgré plusieurs occasions franches, le PSG ne va pas réussir à faire trembler les filets et à jouer ce trophée lors de la séance de tirs au but. Et dans cette dernière, c’est Matvey Safonov qui a brillé avec quatre arrêts pour offrir le titre au PSG. Comme lors de ses trois premiers matches de la saison, le gardien russe a répondu présent quand le PSG avait besoin. Il a tout de même offert une frayeur avec son dégagement dévié par un joueur brésilien en première mi-temps. Il a ensuite sorti une masterclass lors de la séance de tirs au but. Il a marqué des points dans sa concurrence avec Lucas Chevalier.

Warren Zaïre-Emery exceptionnel dans son couloir droit

Titulaire dans le couloir droit de la défense, Warren Zaïre-Emery a une nouvelle fois prouvé qu’il était revenu à son meilleur niveau. Dans un poste qui n’est pas le sien, le titi du PSG a encore réalisé une très belle performance, que ce soit défensivement ou offensivement, où il a tenté d’apporter le surnombre à plusieurs reprises. L’enchaînement des matches ne semble pas lui faire baisser de rythme. Il a encore prouvé que Luis Enrique pouvait compter sur lui, même à un poste qui n’est pas le sien. Au milieu de terrain, Joao Neves a réalisé une très belle performance et aurait pu obtenir un penalty en toute fin de prolongation, lui qui a été déséquilibré par Saul. Vitinha a aussi brillé, lui qui a été élu homme du match par la FIFA. L’international portugais a été le métronome du jeu du PSG, essayant de trouver dans les meilleures conditions ses coéquipiers. Il a également transformé, sans trembler, son penalty. Marquinhos, lui, a été plus en difficulté. Le capitaine du PSG a perdu plusieurs duels et a concédé le penalty égalisateur. Il aurait pu offrir la Coupe Intercontinentale plus tôt mais il a complètement raté sa tentative en toute fin de match seul face au but après un centre-tir d’Ousmane Dembélé.