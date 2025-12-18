PSG / Flamengo – Les notes des Parisiens dans la presse

Dans une rencontre disputée face à Flamengo (1-1, 2-1 t.a.b), le PSG s’est imposé lors de la séance de tirs au but grâce à un Matvey Safonov héroïque.

Le PSG est entré dans la légende. En remportant son sixième trophée de l’année face à Flamengo, l’équipe de Luis Enrique a réalisé un sextuplé, égalant les performances du FC Barcelone (2009) et du Bayern Munich (2020). Face à une équipe agressive de Flamengo, les Rouge & Bleu ont été poussés jusqu’au tirs au but (1-1, 2-1 t.a.b) dans cette finale de la Coupe intercontinentale. Moment choisi par Matvey Safonov pour briller et offrir un sixième titre au PSG en 2025.

Safonov héroïque, Zaïre-Emery impressionne, Marquinhos fautif

Titulaire pour la quatrième fois de suite, le portier russe a sorti une performance XXL en réalisant quatre arrêts lors de cette séance. Sans surprise, il a reçoit la meilleure note du match dans L’Equipe (9/10) : « En arrêtant quatre tirs au but, le Russe est entré dans la légende des finales. En regard de cet exploit, tout le reste ne compte pas beaucoup. Avant cela, il avait été contré sur un dégagement et s’était couché tranquillement sur un rare tir cadré (17e). S’il n’a pas été le premier à ne pas savoir attendre le dernier moment face au petit saut de Jorginho sur le penalty (62e), il a tout changé quand les tirs au but sont venus, rentrant dans la tête des Brésiliens. » De son côté, Le Parisien lui met également la meilleure note de la rencontre (9.5/10). « C’était le choix fort et inattendu de Luis Enrique. Et ce fut un incroyable coup gagnant ! Le Russe a été impérial durant la séance de tirs au but en repoussant quatre tentatives des Brésiliens ! Une prestation absolument dingue et légendaire du numéro 39 qui a prouvé qu’il n’avait pas volé sa place. Auparavant, il avait connu une première période calme avec un seul arrêt à faire (17e) et une légère frayeur sur un dégagement contré (16e). Pris à contre-pied sur le pénalty de Jorginho (62e), il avait réservé le meilleur pour la fin. »

Autre grosse performance, celle de Warren Zaïre-Emery. Aligné au poste de latéral droit, le Titi a affiché une grosse solidité et récolte la note de 7.5/10 dans le quotidien francilien. « Les matchs se suivent et se ressemblent pour le Titi parisien qui continue d’impressionner dans le couloir droit. Capable de percées fulgurantes (30e) et d’être résistant physiquement (37e), ‘WZE’ s’est aussi offert un excellent retour dans la surface (58e). Même en fin de rencontre, il a affiché une solidité à toute épreuve. Son bilan est seulement affaibli par une perte de balle (40e) et une touche un peu trop molle sur l’action du pénalty. Le reste aura été tellement épatant… » Buteur, Khvicha Kvaratskhelia a aussi livré une prestation solide et reçoit la note de 6/10 dans les deux quotidiens. En revanche, Marquinhos a relancé cette finale. « Le capitaine s’est d’abord comporté en patron, de la voix et du geste, coupant plusieurs situations avec beaucoup de justesse et d’agressivité. Mais deux situations ont fait basculer sa finale du mauvais côté. D’abord, le penalty concédé à Arrascaeta, un mauvais réflexe qui a coûté très cher au PSG. Ensuite, l’énorme occasion du bout du temps réglementaire (90e+6), sur un ballon certes très vif de Dembélé », analyse L’Equipe, qui lui octroie la note de 3/10.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Safonov 9 – Zaïre-Emery 7, Marquinhos 3, Pacho 6, Nuno Mendes 5 – J.Neves 6, Vitinha 5, F.Ruiz 4 – Lee non noté (Mayulu non noté, Barcola 4), Doué 4, Kvaratskhelia 6 / Luis Enrique 6

