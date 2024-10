Ces derniers jours, la communication de Luis Enrique a largement été pointé du doigt. Le sujet a été abordé à l’antenne sur le plateau de l’After Foot. L’occasion également pour Florent Gautreau de souligner selon lui la différence entre les deux saisons du technicien espagnol sur le banc du PSG.

Une fois n’est pas coutume dans le paysage audiovisuel français et chez les suiveurs observateurs, Luis Enrique fait débat. Comme souvent ces derniers jours, c’est la communication de l’ancien sélectionneur qui est ici pointé du doigt. Sur le plateau de l’After Foot, Florent Gautreau est revenu sur le sujet : « Sur la communication, je ne suis pas du tout Luis Enrique là-dessus. Je pense que c’est une énorme erreur, parce que se braquer autant avec les journalistes qui sont les médias pour les supporters, ça ne marchera jamais, c’est une très grosse erreur. Et effectivement dans la façon d’expliquer, ou de justifier, si t’as un mec qui t’explique de manière un peu plus sympathique et construite, tu peux écouter même si t’es pas d’accord. Donc je pense que sur la communication c’est une énorme erreur, et que c’est aussi pour ça que ça s’arrêtera comme d’habitude avec le Paris Saint-Germain, dans les cris et les larmes« . Cependant, le journaliste français ne s’est pas arrêté là concernant son analyse sur Luis Enrique, évoquant ainsi selon lui, la différence entre la saison passée, et cette année.

Outre la communication de Luis Enrique, Florent Gautreau a pointé du doigt : « Il y a un deuxième truc qui m’apparaît plus important en ce moment, c’est que le coach est en train de voir que son effectif ne le suis pas forcément, contrairement peut-être à l’an dernier« , a-t-il conclu, en évoquant le jeu des joueurs du PSG, qui ne répondait plus forcément à ce que Luis Enrique leur demande. Après le OGCN / PSG (1-1) de ce dimanche, Florent Gautreau souligne l’incertitude des Parisiens dans les choix de passes et l’horizontalité dans les circuits et la possession.