PSG – Gabriel Moscardo a rejoué avec les Corinthians

Recruté par le PSG cet hiver, Gabriel Moscardo avait été prêté dans la foulée au Corinthians. Hier soir, il a rejoué après son opération au pied.

Cet hiver, le PSG a recruté deux jeunes joueurs brésiliens prometteurs en la personne de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Si le premier est resté à Paris et a participé à 24 matches toutes compétitions confondues (deux buts), le second a été prêté dans la foulée à son club formateur, les Corinthians. Lors de sa visite médicale, une blessure au pied a été constatée pour le milieu de terrain (18 ans). Il avait alors été opéré à la clinique Aspetar au Qatar et poursuivait sa rééducation au sein du club brésilien.

35 minutes de temps de jeu pour son retour sur les terrains

Après son retour à l’entraînement il y a quelques semaines, Gabriel Moscardo a réalisé une nouvelle grande étape hier soir. Présent dans le groupe des Corinthians pour le match contre l’Atletico Club Goianiense dans le championnat brésilien, il a fait son retour sur les terrains en entrant en jeu à la 55e minute de jeu. Il pourra encore jouer avec les Corinthians jusqu’au 30 juin, fin de son prêt au club brésilien. Dans ce laps de temps, le club brésilien doit encore jouer cinq rencontres. Il reviendra ensuite au PSG et sera très certainement présent à la reprise de l’entraînement des joueurs parisiens le 15 juillet prochain. Il pourra ainsi tenter de convaincre Luis Enrique de lui donner du temps de jeu lors de la saison 2024-2025.