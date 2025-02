PSG : Gabriel Moscardo de nouveau blessé avec le Stade de Reims

En ouverture de la 24e journée de Ligue 1, le Stade de Reims affronte l’AS Monaco ce vendredi (20h45 sur DAZN). Une rencontre qu’aurait pu intéresser les dirigeants et suiveurs du PSG afin d’observer Gabriel Moscardo. Cependant, le Brésilien ne sera pas de la partie.

Après son entrée remarquée cette semaine en Coupe de France avec le Stade de Reims en quart de finale face au SCO d’Angers, Gabriel Moscardo ne devrait pas être en mesure d’enchaîner. En effet, la blessure du milieu de terrain de 19 ans prêté par le PSG a été annoncé par Samba Diawara, coach du Stade de Reims, en conférence de presse d’avant-match : « L’état des troupes ? Un sujet qui fâche … Par rapport au match de mardi on a perdu deux joueurs qui sont Gabriel Moscardo et Nhoa Sangui. Ils ont passé des examens et il y a des lésions musculaires, pour les deux. C’est pas la même chose, je ne sais pas à quel endroit exactement, mais ils ne seront pas utilisables ce week-end« .