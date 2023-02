Les récents résultats du PSG poussent les questionnements et menaces à planer autour de Christophe Galtier. Avec trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, le technicien français est à la tête d’un bilant que le Paris Saint-Germain n’avait plus affiché depuis les débuts du projet QSI en 2011.

Au moment de son intronisation sur le banc du PSG, c’est la capacité de Christophe Galtier à gérer un tel vestiaire qui interrogeait le plus. Aujourd’hui, les doutes autour de cette question voient également le jour du côté des décideurs du Paris Saint-Germain à Doha. En effet, RMC Sport affirme aujourd’hui que la situation du coach français est fragilisée même si « le licenciement de Christophe Galtier n’est pas discuté. Il dirigera l’équipe au moins jusqu’au match retour contre le Bayern le 8 mars. Après cette date, tout peut arriver si les résultats ne s’améliorent pas« . Au sein de son entourage, on avance la fatigue post Coupe du Monde ainsi que le fair-play financier qui ne permet pas de se renforcer afin de défendre l’ancien du LOSC. Cependant, toujours selon nos confrères d’RMC Sport, Christophe Galtier « n’est pas dupe de la situation. Il est conscient que son crédit est entamé« . Les têtes pensantes du PSG reprochent plusieurs choses à leur coach, parfaitement imagées avec la défaite face au Bayern Munich. En premier lieu, le manque de lisibilité du projet de jeu. L’instabilité tactique avec le passage d’une défense à trois, à un 4-3-3 ou encore un 4-4-2 à plat lui est reprochée. Vitinha, apprécié du côté de Doha, n’a pas été titularisé face aux Bavarois, un fait qui n’est pas passé inaperçu chez les propriétaire du PSG. La titularisation de Carlos Soler et le fait de ne pas avoir vu Hugo Ekitike sur la pelouse du Parc des Princes lors de ce huitième de finale aller de C1 interrogent également en interne.

La piste Zidane toujours active ? Un retour de Thomas Tuchel ?

Au moment de se séparer, éventuellement, de Christophe Galtier, il faudra penser à son remplaçant. En ce sens, RMC Sport avance que Zinédine Zidane demeure le rêve de l’Emir du Qatar afin de prendre le banc du PSG. Cependant, aucun contact récent n’a eu lieu entre le champion du monde 1998 et les décideurs parisien à Doha, qui, pour le moment s’interrogent « sur la meilleure manière de procéder pour attirer Zizou« .

Si le nom de Zinédine Zidane continue de planer autour des cieux parisiens, la piste ne semble pas être des plus simples. C’est en ce sens que, pour les dirigeants parisiens, il faudra avoir d’autres pistes. C’est à ce moment de la réflexion que Thomas Tuchel refait surface. En effet, toujours selon RMC Sport, le technicien allemand aurait des partisans en interne au PSG.