La majorité des observateurs s’accordent à le dire : sans un grand gardien, il est difficile de remporter des trophées. Au PSG, Gianluigi Donnarumma est souvent pointé du doigt, notamment pour ses performances en Ligue des Champions.

Si sur la scène européenne Gianluigi Donnarumma n’aide pas le PSG ses coéquipiers à glaner des points, en Ligue 1 le portier italien se montre plus convaincant. Cependant, le dernier rempart Rouge & Bleu trouve des concurrents plus efficace que lui dans le championnat de France. En effet, sur son site officiel, la Ligue a publié le classement des pourcentages d’arrêts des gardiens de but en Ligue 1. Gianluigi Donnarumma arrive seulement à la cinquième place, en n’apparaissant pas parmi les portiers les plus sollicités.

Les gardiens les plus efficaces de L1

Brice Samba (RC Lens) : 84,6% d’arrêts

Marcin Bulka (OGC Nice) : 81,6% d’arrêts

Philipp Köhn (AS Monaco) : 77,8% d’arrêts

Géronimo Rulli (OM) : 75,0% d’arrêts

Gianluigi Donnarumma (PSG) : 73,3% d’arrêts

Yehvann Diouf (Stade de Reims) : 72,9% d’arrêts

Karl-Johan Johnsson (RC Strasbourg) : 72,7% d’arrêts

Lucas Chevalier (LOSC) : 72,4% d’arrêts

Alban Lafont (FC Nantes) : 71,4% d’arrêts

Lucas Perri (OL) : 70,0% d’arrêts

Les gardiens les plus sollicités de L1

Marcin Bulka (OGC Nice) : 31 arrêts

Yehvann Diouf (Stade de Reims) : 28 arrêts

Lucas Perri (OL) : 28 arrêts

Yahia Fofana (Angers SCO) : 27 arrêts

Arthur Desmas (HAC) : 26 arrêts

Géronimo Rulli (OM) : 24 arrêts

Donovan Léon (AJ Auxerre) : 23 arrêts

Brice Samba (RC Lens) : 22 arrêts

Lucas Chevalier (LOSC) : 22 arrêts

Gautier Larsonneur (ASSE) : 22 arrêts