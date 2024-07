Alors que Luis Enrique retrouve ses joueurs au compte gouttes, le PSG continue d’enregistrer les retour de ses internationaux pour la préparation de la saison 2024/2025.

Le 15 juillet dernier, le PSG a retrouvé le chemin de son centre d’entraînement afin de préparer le saison 2024/2025. Une préparation qui démarre sans les internationaux Rouge & Bleu engagés avec leur sélection nationale à l’occasion de l’Euro 2024 ou la Copa América. Cette semaine, Luis Enrique continue de retrouver petit à petit un groupe qui lui est plus familier. En effet, les joueurs dits « indésirables » ont rejoint la nouvelle équipe U23 Espoir, et Kang-In Lee a lui fait son retour au Campus PSG. Lundi 29 juillet prochain, selon les dernières informations de L’Equipe, le club de la capitale enregistrera les retours de Milan Skriniar et Gianluigi Donnarumma, deux joueurs qui ont participé à l’Euro 2024 jusqu’en huitième de finale. Par la suite les Français, les Portugais, les sud-Américains et Fabian Ruiz seront encore attendus. Achraf Hakimi est lui engagé avec le Maroc à l’occasion des Jeux Olympiques 2024 de Paris.