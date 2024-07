PSG : Gianluigi Donnarumma et Milan Skriniar font leur rentrée avec tests physiques et médicaux

Alors que la reprise de la compétition se rapproche à grands pas pour le PSG, le groupe de Luis Enrique se complète au compte goutte. Ce lundi 29 juillet, deux internationaux font leur retour : Gianluigi Donnarumma et Milan Skriniar.

Depuis le 15 juillet dernier, Luis Enrique et son staff ont repris les entraînement au Campus PSG avec un groupe amoindri composé des non-internationaux et des jeunes titis parisiens. Au fur et à mesure, le technicien espagnol retrouve ses joueurs. Ce lundi 29 juillet, selon Marc Mechenoua, journaliste pour Le Parisien, c’est au tour de Gianluigi Donnarumma et Milan Skriniar de faire leur rentrée. Les deux joueurs, éliminés en huitième de finale de l’Euro 2024 avec l’Italie et la Slovaquie, effectuent aujourd’hui leurs tests physiques et médicaux. Si la place du portier transalpin ne devrait pas être menacée sous les cieux parisiens par l’arrivée de Matvey Safonov, celle du défenseur central est davantage sujette d’interrogations. En effet, selon les dernières informations du Parisien, Luis Campos devrait faire part à Milan Skriniar des plans de la direction parisienne dans lesquels il n’entrerait pas. Le numéro 37 Rouge & Bleu garde une belle cote en Italie, mais son salaire pourrait être un obstacle. Par ailleurs, le joueur pourrait s’accrocher à son contrat que le lie au club de la capitale jusqu’en juin 2028, en témoigne sa déclaration juste avant l’Euro 2024 dans les colonnes de L’Equipe : « Je veux rester au PSG« .

Concernant la reprise du Paris Saint-Germain, le club de la capitale n’attend plus que ses Français, Portugais et l’Espagnol et vainqueur de l’Euro 2024, Fabian Ruiz.