PSG : Gianluigi Donnarumma sort du silence et revient sur son départ du club

A l’occasion de la trêve internationale, Gianluigi Donnarumma a rejoint la Squadra Azzura. L’occasion pour le désormais ancien portier du PSG de se présenter en conférence de presse et revenir sur son départ du club de la capitale.

L’été de Gianluigi Donnarumma a certainement été plus mouvementé que prévu. En effet, après avoir atteint le niveau qui fait de lui le meilleur gardien du monde sur lequel le PSG a misé en 2021, l’Italien a été poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, notamment sous l’impulsion de Luis Enrique. Le technicien espagnol a souhaité se séparer de son portier champion d’Europe afin de pouvoir compter sur un gardien de but répondant davantage à ses attentes : Lucas Chevalier. C’est dans ce contexte que Gianluigi Donnarumma a rejoint Manchester City dans les derniers instants du mercato estival, juste avant de démarrer le rassemblement avec l’Italie. Avec les couleurs de la Squadra Azzura, le gardien de but de 26 ans s’est présenté en conférence de presse, et a naturellement été interrogé sur ce départ du PSG : « J’ai demandé au président de signer ici. Je suis serein car comme je l’ai déjà dit, lorsqu’un club comme Manchester City vous souhaite autant, c’est que vous avez fait du bon travail. Être convoité par l’un des meilleurs entraîneurs du monde est un sentiment indescriptible. Je ne suis déçu de rien. Chaque entraîneur prend ses propres décisions. Le manager a été franc avec moi, et cela m’a fait plaisir. Ressentir toute l’affection de mes coéquipiers et de l’entourage du PSG était très émouvant. J’ai toujours eu une excellente relation avec le coach. Il a été direct avec moi dès les premiers jours du stage. Je ne sais pas si je suis déçu, chacun prend ses propres décisions. Le coach a le pouvoir de décider, mais le soutien de tous, notamment de mes coéquipiers, a clairement montré ce que j’apportais au PSG, et je pense que c’est le plus important. Je ne savais pas que je partirais. Ils m’ont parlé après le début du stage. Entre-temps, je me suis entraîné avec l’entraîneur des gardiens et je me sentais bien. J’avais hâte de venir ici, de commencer une nouvelle aventure, et je suis super heureux« .

A lire aussi – PSG – Les mots de Zabarnyi, sa situation, la concurrence … Matvey Safonov se confie

Dans la foulée, Gianluigi Donnarumma n’a pas manqué de souligné ses succès avec le PSG, affirmé avoir vécu la plus belle année en 2025 : « Je pense que c’était la meilleure année, car nous avons beaucoup gagné. J’ai vécu quatre années merveilleuses, mais en termes de trophées, je pense que cette dernière année compte parmi les plus belles de ma carrière. J’espère remporter encore beaucoup de succès. Le secret, c’est le travail quotidien, les objectifs fixés. Le premier, maintenant, c’est la sélection nationale : nous avons deux matchs importants et nous devons nous battre, car nous devons montrer dès le départ que nous avons une équipe motivée. Et je suis sûr que nous le prouverons. L’objectif est toujours le même : gagner le plus possible. Ce n’est pas facile, il faut travailler dur, mais je veux gagner avec City et ramener l’Italie là où elle mérite d’être. Nous devons avoir l’envie et la conviction que nous pouvons y arriver, car nous sommes une équipe solide« .