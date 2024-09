PSG / Girona – Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir, le PSG entame sa saison de Ligue des champions avec la réception de Girona. Une heure avant cette rencontre, annoncez votre pronostic.

Après quatre matches de Ligue 1 et quatre victoires, le PSG commence la Ligue des champions 2024-2025 avec la réception – au Parc des Princes – de Girona pour la première journée de la nouvelle formule de la Champions League. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur les retours de Vitinha et Warren Zaïre-Emery, qui étaient revenus blessés de la trêve internationale et qui avaient manqué la rencontre Brest samedi soir. Les deux sont titulaires ce soir. Mais le coach espagnol devra faire sans Gianluigi Donnarumma, touché à la cuisse contre les Brestois et qui restera en soins toute cette semaine. Cela va permettre à Matvey Safonov de faire ses premiers pas en match officiel avec le PSG.

À moins d’une heure du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre les Parisiens et Les Catalans ? Annoncez votre pronostic dans la rubrique commentaire. Samedi soir, le PSG s’était imposé 3-1 sur sa pelouse contre le Stade Brestois. Un score annoncé ici par Parisienmaniia, Stef33, Au dessus c’est Valdo, codrin et so. Bravo à eux !