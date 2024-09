Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG affronte Girona pour son entrée en lice en Ligue des champions. Et Luis Enrique peut compter sur deux retours importants.

C’est le Jour J. Après quelques mois d’attente, le PSG retrouve la Ligue des champions ce mercredi soir. Dans ce nouveau format de la compétition, les champions de France en titre débuteront leur campagne européenne avec la réception de Girona. Et pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de Gianluigi Donnarumma, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe et Gonçalo Ramos.

En revanche, le technicien espagnol peut compter sur les retours de Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Les deux milieux de terrain étaient absents lors de la victoire face au Stade Brestois (3-1) samedi dernier en raison de pépins physiques avec leur sélection (la cheville pour le Portugais et le mollet pour le Français). Pour le reste, le coach parisien pourra compter sur ses cadres comme Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Marco Asensio et Bradley Barcola. Expulsé avec les U19 du PSG en Youth League la saison passée, Ibrahim Mbaye n’est pas convoqué et doit purger son match de suspension. Parmi les Titis, Louis Mouquet, Yoram Zague et Senny Mayulu ont été appelés. Voici ci-dessous le groupe convoqué pour cette rencontre.

Le groupe du PSG

Gardiens : Safonov, Mouquet, Tenas

: Safonov, Mouquet, Tenas Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Beraldo, Skriniar, Zague, Pacho

: Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Beraldo, Skriniar, Zague, Pacho Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, J.Neves

: F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, J.Neves Attaquants : Dembélé, Asensio, Doué, Kolo Muani, Barcola