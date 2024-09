Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG affronte Girona pour ses débuts en Ligue des champions. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

C’est le jour J. Le PSG fait son entrée en lice dans cette Ligue des champions 2024-2025 new look. Et pour ses débuts, le club parisien affronte Girona, qui découvre pour la première fois de son histoire cette compétition. Pour cette rencontre, Luis Enrique pouvait compter sur les retours de Warren Zaïre-Emery et Vitinha dans son groupe. Et le technicien espagnol a dévoilé son onze de départ avec une surprise dans l’entrejeu.

Joao Neves sur le banc

En l’absence de Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov fera ses premiers pas sous le maillot parisien. En défense, pas de surprise avec les titularisations d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes au poste de latéraux et une charnière centrale Marquinhos – Willian Pacho. En revanche dans l’entrejeu, la grosse surprise se trouve du côté de Joao Neves, remplaçant au coup d’envoi. Le trio du milieu de terrain est donc composé de Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz. En attaque, Marco Asensio évolue une nouvelle fois dans son rôle de faux numéro 9 aux côtés de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Dembélé, Asensio, Barcola Remplaçants : Mouquet, Tenas, Doué, Lee, Kolo Muani, Mayulu, Beraldo, Skriniar, Zague, J.Neves

Le XI de Girona : Gazzaniga – Martinez, D.Lopez, Krejci, Gutierrez – Martin, Romeu, Van de Beek – Tsygankov, Gil – Stuani (c) Remplaçants : Pau Lopez, A.Ruiz, Asprilla, Danjuma, Juanpe, A.Frances, Blind, Miovski, Solis, Portu