Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG fait son entrée en lice en Ligue des champions face à Girona. Et Luis Enrique pourra compter sur le retour d’un homme clé dans l’entrejeu.

Demi-finaliste la saison passée, le PSG aura à coeur de faire aussi bien cette saison en Ligue des champions. Mais, dans ce nouveau format, les Rouge & Bleu n’auront pas le droit de laisser des points en route. Et face à Girona, le club parisien aura l’occasion de parfaitement débuter sa campagne européenne. Pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de Gianluigi Donnarumma et des habituels absents, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe et Gonçalo Ramos.

Fabian Ruiz préféré à Warren Zaïre-Emery

En revanche, le technicien espagnol pourra compter sur deux retours importants dans son entrejeu : Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Reste désormais à savoir si le coach parisien les alignera d’entrée. Les deux quotidiens, L’Equipe et Le Parisien, partagent le même onze probable pour cette rencontre face au club espagnol. En l’absence de Gianluigi Donnarumma, victime d’une gêne musculaire à la cuisse droite, Matvey Safonov devrait connaître sa première ce mercredi soir. En défense, pas de surprise avec les titularisations attendues d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes au poste de latéraux et d’une charnière centrale composée de Marquinhos et Willian Pacho.

En revanche, dans l’entrejeu, Luis Enrique devra faire des choix. João Neves sera présent et pourrait être accompagné par son compatriote Vitinha, ménagé ces derniers jours en raison d’une légère entorse à la cheville. En revanche, Fabian Ruiz semble avoir pris un léger avantage sur Warren Zaïre-Emery pour débuter la rencontre. Le Titi se remet tout juste d’un pépin physique au mollet. Ainsi, le numéro 8 parisien pourrait accompagner les deux Portugais au milieu de terrain. En attaque, pas de surprise non plus. Marco Asensio devrait poursuivre dans son rôle de faux numéro 9 et être accompagné par Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sur les ailes de l’attaque.

Le XI probable du PSG (L’Equipe / Le Parisien) : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Dembélé, Asensio, Barcola

(L’Equipe) : Gazzaniga – Frances, D.Lopez, Blind, Gutierrez – Herrera, Romeu, L.Martin (c) – Tsigankov, A.Ruiz, Gil Le XI probable de Girona (Le Parisien) : Gazzaniga – A.Martinez, Krejci, Blind, Gutierrez – Herrera, Romeu – Tsigankov, Van de Beek, Portu – Stuani (c)

Les compositions probables PSG / Girona (L’Equipe)