PSG / Girona – Les notes des joueurs du PSG

Ce mercredi soir, le PSG a eu du mal, mais s’est finalement imposé contre Girona pour son entrée en lice en Ligue des champions (1-0). Brillant depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé a été en difficulté ce soir alors que Willian Pacho a réalisé un très gros match, à l’image de son début de saison.

Pour son entrée en lice en Ligue des champions, le PSG recevait – au Parc des Princes – Girona, la belle surprise de la saison 2023-2024 de Liga. Dans un match où il a confisqué le ballon, le club de la capitale a eu du mal à trouver des décalages, à mettre du rythme et à se procurer des occasions franches. Il aura fallu attendre le dernier quart d’heure de la rencontre pour voir les Rouge & Bleu accélérer et se procurer plusieurs belles occasions et voir Nuno Mendes faire trembler les filets après une très grosse faute de main du gardien catalan. Le latéral gauche qui a été au niveau de son début de saison, à l’aise défensivement et précieux en attaque avec ses débordements sur son côté gauche et sa déstabilisation de la défense adverse. Autre grosse satisfaction de la rencontre, Willian Pacho. Titulaire en défense centrale au côté de Marquinhos, l’international équatorien a été impérial dans toutes ses interventions défensives et précieux dans le jeu de tête sur les coups de pied arrêtés. Son jeu au pied est aussi à souligner.

Ousmane Dembélé, match à oublier

Pour sa première titularisation dans les buts du PSG, Matvey Safonov a rendu une belle copie. Même s’il a été peu sollicité, il a réalisé les parades qu’il fallait lorsque les attaquants de Girona ont trouvé une faille dans la défense parisienne. Pour son retour à la compétition, Warren Zaïre-Emery a aussi été précieux au milieu de terrain, n’hésitant pas à se projeter vers l’avant pour tenter de déstabiliser la défense espagnole. Du côté des déceptions, on peut noter la mauvaise performance d’Ousmane Dembélé. Même s’il a encore une fois été remuant et déstabilisant avec ses dribles, il a été maladroit dans le dernier geste, à l’image de sa percée où il s’emmêle les pinceaux au lieu de transmettre à Bradley Barcola qui l’avait accompagné. Ce dernier traverse une passe difficile sur ses deux derniers matches, lui qui n’a pas réussi à faire les différences qu’il réalisait en début de saison. Il a trop peu pesé offensivement.