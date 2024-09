PSG / Girona : Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir, le PSG est venu à bout de Girona dans les ultimes instants (1-0) lors de son entrée en lice en Ligue des champions. Et certains joueurs ont déçu.

L’essentiel est acquis pour le PSG. Auteur d’une prestation compliquée, le PSG a dû attendre les dernières secondes de son match face à Girona pour arracher la victoire et les trois points grâce à une erreur de main du portier Paulo Gazzaniga suite à un centre dévié de Nuno Mendes (1-0).

À lire aussi : PSG / Girona – Les notes des joueurs du PSG

Un charnière centrale solide, Vitinha et Ruiz dans le dur, un secteur offensif inefficace

Si le PSG n’a pas été inquiété par les attaquants de Girona durant cette rencontre, c’est en grande partie grâce à la solidité de la charnière centrale Marquinhos – Willian Pacho. Depuis son arrivée à Paris, l’international équatorien affiche une sérénité et une solidité en défense. Il reçoit la meilleure note (7/10) du match avec son coéquipier Marquinhos dans le journal L’Equipe : « Comme Marquinhos, son rôle de premier relanceur n’a jamais été aussi important face à des Catalans ultra-efficaces pour gêner les Parisiens dans la construction du jeu. À la mi-temps, il avait déjà touché 74 ballons (119 au total) ! Défensivement, son duel – dont il est ressorti gagnant – a été intense avec Stuani. » De son côté, Nuno Mendes, décisif sur le but, récolte la note de 6/10 dans Le Parisien. « Sous utilisé dans sa capacité de contre-attaquant, il n’a eu besoin que d’une projection pour faire exploser la défense espagnole avec l’aide du gardien qui se déchire sur son centre (1-0, 90e). Il avait pour consigne d’insérer l’axe en phase de possession pour libérer Hakimi de l’autre côté. »

Du côté des mauvais élèves, Vitinha et Fabian Ruiz ont été en dessous de leur niveau. Le Portugais n’a pas su donner le tempo nécessaire dans le jeu de son équipe et a manqué de créativité, lui qui revenait tout juste d’une entorse de la cheville. Il reçoit la note de 4/10 dans les deux quotidiens. Concernant Fabian Ruiz, Le Parisien lui donne la pire note du match avec un 3.5/10 : « L’Espagnol a eu du mal comme ses compères à animer le jeu au milieu. Il y a bien ce tir contré (28e) puis un autre trop écrasé (49e), mais l’ensemble est très loin de ce qu’il a pu montrer ces derniers mois. Il a manqué de justesse dans ses transmissions et n’a pas su trouver les décalages. »

Autre déception, le secteur offensif. Si Ousmane Dembélé a montré un double visage en étant l’offensif le plus menaçant mais inefficace dans le dernier geste, Bradley Barcola a été transparent durant cette rencontre et obtient la note de 3/10 dans le quotidien sportif, la pire note du match : « Ses deux services intéressants pour Fabian Ruiz (28e, 49e) ne suffisent pas à masquer un bilan trop terne. Dans le un-contre-un, il n’a que beaucoup trop rarement fait de différences. Avec des dribbles trop facilement lisibles. À la différence de Dembélé de l’autre côté, il ne peut pas compter sur les dédoublements de son latéral et doit affronter des un contre deux. Un travail défensif non négligeable. » À noter la bonne entrée de Randal Kolo Muani, qui a remplacé Marco Asensio à la 39e minute. L’international français récolte la note de 6/10 dans L’Equipe et Le Parisien. : « On sent qu’il a davantage de confiance. Disponible, il a apporté des courses et de l’intensité. Il sert parfaitement Dembélé (54e), est dangereux sur une tête (71e) et s’offre, tout seul, un duel devant Gazzaniga (frappe croisée, 82e). »