PSG / Girona – Michel : « Le PSG a été meilleur »

Ce mercredi soir, pour son entrée en lice en Ligue des champions, le PSG est venu à bout de Girona en fin de rencontre (1-0). Et le coach Michel a reconnu la supériorité parisienne.

Ce fut compliqué mais le PSG a obtenu l’essentiel pour son entrée en lice en Ligue des champions. Opposé à Girona, qui disputait son premier match de C1 dans son histoire, le club de la capitale a dû attendre les dernières minutes pour arracher la victoire. Avec une seconde période de meilleur calibre, les champions de France en titre ont été récompensés de leurs efforts en fin de match, en profitant d’une erreur de main du portier argentin, Paulo Gazzaniga, suite à un centre dévié de Nuno Mendes.

« Ce n’est pas simple de venir jouer au Parc »

En conférence de presse d’après-match, le coach de Girona, Michel, a reconnu la supériorité parisienne, notamment après la pause, dans des propos rapportés par Le Parisien : « Je pense que nous avons donné une bonne image du club. C’est notre première expérience en Ligue des champions, on a été à la hauteur sur le terrain. Ce match va nous permettre de continuer notre progression. Le PSG a été meilleur, surtout en deuxième période. Et quand le PSG t’étouffe avec le contre-pressing mis en place par Luis Enrique, c’est difficile de relancer le ballon. On n’a pas su avoir le calme nécessaire. Le but est douloureux, mais nous avons donné une bonne image malgré tout. L’équipe suit une idée de jeu, on a mérité d’être là. Je suis content et en même temps triste du résultat (…) On essaiera de prendre les matchs un par un. Je suis convaincu que nous serons compétitifs sur tous les matchs. Ce n’est pas simple de venir jouer au Parc, mon équipe a été plus nerveuse en seconde période mais elle a fait preuve de personnalité sur cette scène exceptionnelle, un grand lieu du foot européen. »

Après le match, le technicien espagnol s’est une nouvelle fois montré élogieux envers le coach parisien, Luis Enrique : « Il m’a félicité pour notre travail, pour la saison passée. Je l’ai félicité pour son parcours, c’est un entraîneur que l’on doit prendre comme référence pour son parcours, tout ce qu’il a accompli. Je lui souhaite bonne chance pour la Ligue 1, la Ligue des champions, pour tous les objectifs qu’il aura à atteindre cette saison. »