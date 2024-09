PSG / Girona – Pas de craintes majeures au niveau sécuritaire

Pour le premier match de la saison de Ligue des champions au Parc des Princes, la DNLH a classé la rencontre PSG / Girona au niveau 1 sur 4.

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG dispute son premier match de Ligue des champions. À cette occasion, les Rouge & Bleu accueillent Girona au Parc des Princes. Une rencontre qui a été jugée avec un très faible risque au niveau sécuritaire.

La Tribune Auteuil fermée

En effet, comme le rapporte L’Equipe, la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme (DNLH) a classé cette rencontre au niveau 1 sur 4, soit le plus faible en termes de risques sécuritaires. La DNLH juge donc que ce match européen n’inspire pas de crainte aux autorités françaises. L’une des principales raisons est la fermeture de la tribune Auteuil pour cette rencontre face à Girona. En effet, l’UEFA avait décidé de sanctionner le PSG après l’utilisation massive d’engins pyrotechniques du Collectif Ultras Paris (CUP) lors de la demi-finale retour face au Borussia Dortmund (0-1) la saison passée. « L’absence des supporters parisiens les plus chauds ampute le stade de 6.000 places environ, il y aura donc un peu plus de 40.000 spectateurs au Parc des Princes demain soir. Le contingent de fans espagnols sera d’un millier environ », rapporte L’E.