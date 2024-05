PSG : Gros succès pour la première du gala « Paris for Good »

En étroite collaboration avec l’association Naked Heart France, le PSG a organisé ce jeudi 16 mai la première édition du gala « Paris For Good ». Ce dernier, qui a été un véritable succès, a pour but de venir en aide aux enfants ayant des besoins spécifiques.

C’est au cœur de la prestigieuse place Vendôme que la première édition du gala de charité « Paris For Good » s’est tenu en présence de Nasser Al-Khelaïfi et « Son Excellence Al Mayassa bint Hamad Al Thani, qui a apporté son soutien à PSG for Communities et à Naked Heart France« . La fondatrice de l’association caritative, Natalia Vodianova a co-animé la soirée avec le président du Paris Saint-Germain. Le succès se traduit parfaitement par la somme récoltée au cours de la soirée que relaye le club de la capitale sur son site officiel : « Pour cette première édition, PARIS FOR GOOD a réussi à récolter plus de 2 700 000 euros pour financer des programmes essentiels au profit de PSG for Communities et de Naked Heart France. Les fondations ont uni leurs efforts pour améliorer la qualité de vie des enfants et des adolescents autistes, ainsi que celle de leurs familles, et pour soutenir diverses initiatives clés au sein des communautés locales« .

Les mots du président Nasser Al-Khelaïfi

« En tant que club et institution, le Paris Saint-Germain est fier de dépasser le cadre du sport. À travers nos nombreux projets annuels et ce gala de charité, PSG for Communities représente notre engagement à soutenir la nouvelle génération et la communauté locale au sens large. Nous croyons que le sport a le pouvoir unique de créer un impact positif, et nous nous efforçons de réaliser les rêves de ceux qui sont dans le besoin. Cette année, avec ce gala de charité unique en partenariat avec Naked Heart, nous unissons nos efforts pour sensibiliser à l’importance de l’inclusion sociale et du soutien aux enfants ayant des besoins particuliers, tels que ceux avec l’autisme. Notre vision commune est de faire de cet événement annuel le point culminant du calendrier philanthropique parisien« .

A noter que la soirée s’est organisée avec les présences de Marquinhos, Presnel Kimpembe, Ousmane Dembélé et tous leurs coéquipiers, Olivier Rousteing, Christian Louboutin, Giambattista Valli, Maria Borges, Wallis Day, Miss Fame et Bianca Brandolini. Au cours de la vente aux enchères, un maillot dédicacé de Kylian Mbappé a fait rage. Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain précise ses actions à venir suite à cette soirée : « Les fonds recueillis permettront à PSG for Communities d’inaugurer sa troisième école Rouge & Bleu à l’hôpital Necker-Enfants Malades de Paris. Cette initiative offrira aux enfants hospitalisés un accès à des activités éducatives et sportives, favorisant un environnement de soutien durant leur séjour« .