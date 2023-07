PSG / HAC : La première composition de Luis Enrique !

Le PSG s’apprête à disputer sa première rencontre amicale face au Havre, l’occasion pour Luis Enrique de composer son premier onze en tant que Parisien. Pour l’occasion, le technicien espagnol peut compter sur un groupe fourni, notamment sur la présence des recrues parisiennes.

Les premiers éléments de réponses autour de ce que proposera Luis Enrique au Paris Saint-Germain pourraient se montrer aujourd’hui au centre d’entraînement de Poissy (78). A l’occasion de la rencontre amicale face au Havre, le club de la capitale entre dans une nouvelle ère et fait face au promu en Ligue 1 Uber Eats dans le schéma tactique préférentiel du technicien espagnol : le 4-3-3. Le nouveau coach du PSG a ligne d’entrée plusieurs recrues de ce mercato estival 2023 : Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, et Marco Asensio. Les quatre joueurs sont alignés d’entrée pour leur première sortie en Rouge & Bleu. En revanche, les blessés de longue date que sont Presnel Kimpembe, Neymar et Nuno Mendes ne répondent pas présent. Carlos Soler, laissé au repos n’est lui aussi pas de la partie. Avec les évènement récents dans sa vie privée, Gianluigi Donnarumma n’est également pas sur la feuille de match.

🚨 Le XI du PSG pour affronter Le Havre :



🚨 Le XI du PSG pour affronter Le Havre :

Letellier – Hakimi, Danilo, Hernandez, Kurzawa – Ugarte, Fabian Ruiz, Zaire-Emery – Lee Kang-in, Asensio, Gharbi

La composition officielle