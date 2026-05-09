PSG – Hakimi espéré pour la finale de la Ligue des champions

Touché à la cuisse droite lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions, Achraf Hakimi est annoncé absent plusieurs semaines. Il devrait pouvoir être présent pour la finale entre le PSG et Arsenal.

Le PSG doit jouer encore quatre matches avant la fin de la saison 2025-2026. Trois de Ligue 1 et la finale de la Ligue des champions. Pour cette fin d’exercice haletante, Luis Enrique voudra compter sur un groupe au complet. Selon RMC Sport, l’heure est à l’optimisme dans les rangs parisiens pour voir un groupe au complet pour la finale de la Ligue des champions contre Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. Touché à la cuisse lors de la demi-finale aller contre le Bayern Munich (5-4), Achraf Hakimi était annoncé absent plusieurs semaines. Selon le média sportif, les nouvelles sont bonnes pour l’international marocain. Il se remet bien. Et si tout va bien, le numéro 2 du PSG participera bien à la finale de la Ligue des champions.

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Douleurs au mollet pour Matvey Safonov

L’optimisme est aussi de mise pour Lucas Chevalier. Sa blessure à la cuisse droite, contractée la semaine passée à l’entraînement, laissait craindre une fin de saison. Mais lui aussi va mieux et pourrait postuler à une place dans le groupe, assure Fabrice Hawkins. Luis Enrique et son staff doit surtout gérer l’après-Munich. Les joueurs parisiens sont rentrés très fatigués d’Allemagne, à l’instar d’Ousmane Dembélé. Warren Zaïre-Emery est revenu avec quelques douleurs au dos, alors que Nuno Mendes et Willian Pacho sont touchés à la cuisse droite. Mais il n’y a pas d’inquiétudes à leur sujet pour la finale de la Ligue des champions, indique RMC Sport. Enfin, Matvey Safonov ne s’était pas beaucoup entraîné avant d’être aligné à Munich. La faute à des douleurs au mollet persistantes depuis le match aller. Il n’avait d’ailleurs effectué qu’une seule séance collective – en veille de match – dans les jours qui ont précédé Bayern-PSG, conclut Fabrice Hawkins.