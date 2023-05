Après s’être défait de Kiel au tour précédent, le PSG Handball va affronter les Polonais de Kielce en demi-finale de Ligue des Champions. L’occasion pour Luka Karabatic et ses coéquipiers de prétendre à une place en finale et tenter de faire mieux qu’en 2017.

Le Final Four de Ligue des Champions de handball se rapproche et le tirage au sort des demi-finales a offert Kielce au Paris Saint-Germain ce mardi. La rencontre se jouera le 17 juin à Cologne, pendant que le FC Barcelone se dressera face à Magdebourg dans l’autre demi-finale. La bande de Raul Gonzalez tentera de décrocher une place en finale et faire mieux qu’en 2017. Cette dernière se jouera le lendemain des demi-finales, le 18 juin prochain. Comme en football, le PSG Handball est à la recherche de son premier sacre en Ligue des Champions.

🚨 Les Rouge et Bleu affronteront Kielce en demi-finale de la Ligue des Champions le 17 juin prochain !#EHFFinal4 pic.twitter.com/2QCz7l7MZr — PSG Handball (@psghand) May 23, 2023 Twitter : @psghand

