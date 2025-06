PSG House, ventes de maillots… la popularité grandissante du PSG en Californie

Présent en Californie pour ce début de Coupe du monde des clubs, le PSG a vu sa popularité grandir en l’espace de quelques jours aux Etats-Unis.

Si l’enjeu sportif reste de taille avec une victoire finale espérée en Coupe du monde des clubs, le PSG peut aussi tester sa cote de popularité pendant ce séjour aux Etats-Unis. Depuis dix jours, les Rouge & Bleu sont installés en Californie. Et l’ouverture de la PSG House, depuis le 14 juin, a confirmé la hausse de popularité des champions d’Europe.

En effet, d’après les informations du Parisien, cette boutique éphémère attire environ 2.000 visiteurs par jour. « Si une petite appréhension a pu exister dans les rangs du club quant à l’engouement suscité par cet endroit, ces craintes ont rapidement volé en éclats et laissé place à la satisfaction de voir les Américains se prendre au jeu. » De quoi rendre heureux le directeur de la marque PSG, Fabien Allègre : « Le bilan est très positif. Les gens répondent présent et l’affluence dépasse nos attentes. Le fait d’avoir le trophée de la Ligue des champions ici est forcément un atout. Les fans de foot et même ceux qui s’y intéressent moins veulent se prendre en photo avec. Nous sommes très contents. Il y a de bonnes vibrations. Le président est également ravi. On a imaginé ce projet avec la volonté d’amener à Los Angeles ce qu’on aime faire au club, en s’adaptant aux codes locaux. Pour l’instant, on a réussi notre pari. »

Si plusieurs activités ont lieu sur place, l’endroit est surtout prisé pour les nouvelles collections et le nouveau maillot domicile avec l’étoile. Une passion qui se ressent dans les chiffres. « Selon Fanatics, leader mondial de la vente en ligne des produits sportifs et partenaire du club, les revenus générés aux États-Unis via la boutique en ligne ont bondi de 744 % le jour de PSG-Atlético de Madrid, par rapport à la moyenne des sept jours précédents », rapporte LP. Les ventes du nouveau maillot domicile ont explosé de +37% par rapport au lancement du maillot home de 2021-2022. Une popularité grandissante qui a pu être aperçue lors des deux rencontres au Rose Bowl de Pasadena avec de nombreux maillots PSG autour et dans le stade. « Aujourd’hui, ce sont la marque et le club qui priment sur les joueurs. Il y a une forte attractivité », se félicite-t-on en interne.

Aux alentours de l’hôtel des Parisiens, de nombreux supporters attendent pour obtenir des autographes et photos des joueurs. Face à cet engouement, le PSG compte bien poursuivre sa compétition aux Etats-Unis pour grossir sa ‘fan base’ et viser un public jeune. « La Ligue des champions va nous apporter encore plus de crédibilité. Être pratiquement 15 jours en Californie nous donne le temps d’être connecté à la base locale. Ce qui nous caractérise, c’est notre capacité à être un peu précurseur. Le challenge est d’être toujours en avance (…) On veut se positionner comme le club de la nouvelle génération et devenir la marque référence pour être en phase avec cette jeune génération », se réjouit Fabien Allègre.