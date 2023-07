L’ambition débordante de Kylian Mbappé envoie l’attaquant du PSG sur tous les fronts afin d’écrire son nom dans les livres d’histoire. Le capitaine de l’Equipe de France, dans son jeune parcours, a eu la chance de croiser les plus grands de ce sport. Aujourd’hui, c’est la légende Hristo Stoitchkov qui se confie sur sa rencontre avec le Parisien.

Véritable légende du football et Ballon d’Or 1994, Hristo Stoitchkov a marqué son sport de son emprunte avec le maillot bulgare ou encore le FC Barcelone. A 57 ans aujourd’hui, l’ancien attaquant s’est exprimé au sujet de Kylian Mbappé : « Nous avons parlé hors caméra, et il m’a dit que son plus grand rêve est de gagner la Ballon d’Or. Je l’ai suivi lors de ses premiers pas. Il est difficile d’atteindre son niveau et encore plus de rester à ce niveau. Peut-être que le PSG a misé sur lui, sur Messi, sur Neymar, sur Sergio Ramos et sur Donnarumma, afin d’avoir une équipe compétitive et de pouvoir gagner la Ligue des Champions, mais ce n’était pas possible« , a déclaré Hristo Stoitchkov. Le natif de Plovdiv a poursuivi en évoquant la compétitivité à laquelle doit faire face Kylian Mbappé afin d’évoluer : « Si Mbappé veut être compétitif, il doit aller en Espagne, ou en Premier League. En Angleterre il y a des équipes qui peuvent le recruter, Manchester City, Liverpool ou Arsenal. Mais il doit choisir la voie dans laquelle il se sent le plus à l’aise, car ça ne sera pas facile. Il aura beaucoup plus de pression et la presse sera sur lui« .

Si les deux hommes se sont donc déjà croisé et ont eu l’occasion d’échanger, Hristo Stoitchkov a également fait l’éloge de la personne qu’était Kylian Mbappé : « Kylian est un type formidable et très humble, même si certains disent qu’il est arrogant, mais ce n’est pas le cas. Il est très posé, et il sait très bien ce qu’il veut faire. J’espère que tôt ou tard, Kylian aura l’occasion de soulever le Ballon d’Or parce qu’il le mérite. Une autre ère commence avec de grands noms, comme dans la mienne il y avait Roberto Baggio, Laudrup, moi, Michel, Butragueno, Klinsmann ou Matthaüs, beaucoup de grands joueurs. Puis cette époque est arrivée avec deux phénomènes avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, où les deux se sont toujours battus. Aujourd’hui c’est une autre époque qui arrive, avec une pléiade de joueurs fantastiques : Haaland, Mbappé, Vinicius, Pedri, Gavi, et d’autres joueurs qui peuvent s’en approcher. Dans les années à venir, nous assisterons à une grande rivalité entre Haaland, Mbappé et Vinicius, qui sont les trois attaquants qui font la différence« .