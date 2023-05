Recruté en fin de mercato l’été dernier pour une somme avoisinant les 40M€, Hugo Ekitiké n’a pas répondu aux attentes placées en lui cette saison. Faible temps de jeu, performances décevantes, attitude peu convaincante… À quatre matchs de la fin du championnat, le prospect du Stade de Reims arrive à un tournant de sa saison, et doit impressionner dans le sprint final.

Neuf mois après son arrivée au PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat pour 36 M€ + 4 M€ (levée automatiquement si Paris termine à minima deuxième de L1), Hugo Ekitike a vécu une saison difficile. Peu utilisé par Christophe Galtier – le Français a disputé 29 matchs TCC, dont onze seulement en tant que titulaire – et surtout pas mis en valeur par ses performances sur le terrain (4 buts et 3 passes décisives TCC), Ekitike semble bien loin de son exercice précédent à Reims, où il avait inscrit 10 buts en 24 matchs de Ligue 1.

Un exercice prometteur, qui avait poussé Luis Campos à convaincre Nasser Al Khelaïfi de recruter l’attaquant. Sous le maillot de Reims, il impressionnait par sa vitesse, son efficacité et sa capacité à jouer dos au but. Ses qualités formaient une parfaite alternative à la MNM au poste de numéro 9. Près d’un an plus tard, le joueur semble avoir perdu la confiance et donne le sentiment de n’être plus que l’ombre de lui même.

Contexte délicat

Le contexte PSG n’aide pas. Le club n’a jamais trouvé les clés pour son espoir, et la volonté de Christophe Galtier de ne pas bousculer son trio de superstars devant empêche forcément les jeunes joueurs offensifs de s’exprimer. Sans compter les polémiques répétitives et les nombreuses affaires extra-sportives au sein du club, rendant probablement la pression plus intense pour les jeunes.

Déçus par les promesses non-tenues, les dirigeants parisiens ont commencé à chercher une porte de sortie pour un départ cet été. Mais l’échec Hugo Ekitike n’est pas encore acté. S’il a pris du temps à s’adapter à son nouvel environnement, le jeune attaquant se libère doucement du poids de son transfert et trouve peu à peu ses marques à l’entraînement. Au point même d’étonner ses coéquipiers et le staff, qui a remarqué un déclic, une détermination nouvelle et particulière d’Ekitike sur les dernières séances d’entraînement, ainsi qu’une motivation inébranlable – le genre de comportement qui manque encore trop au Paris Saint-Germain.

Compréhension de l’exigence du haut niveau

Lucide quant à sa saison difficile, l’ancien de Reims commence à comprendre l’exigence du haut niveau. Sur les dernières semaines de compétition, il étonne par son évolution dans l’attitude, son implication à l’entraînement et son aisance dans le collectif. Ekitike semble avoir saisi qu’un poste en attaque reste à pourvoir en l’absence du brésilien Neymar. En récompense de ses dernières prouesses, la pépite devrait donc débuter la rencontre ce soir face à Ajaccio, aux côtés de Kilyan Mbappé et Lionel Messi sur le front de l’attaque parisienne, comme contre Troyes la semaine passée.

Ekitike est-il capable d’inverser la tendance et pousser les dirigeants parisiens à le conserver pour faire mûrir le projet sur plusieurs années ? L’apprentissage sur une première saison, avant les échéances plus importantes. Luis Campos a annoncé ces dernières semaines que des jeunes joueurs auraient du temps de jeu pour prouver qu’ils méritent leur place au PSG. Hugo Ekitike a parfaitement reçu le message.

S’il poursuit ses efforts et qu’il saisit cette chance, le PSG pourrait se montrer patient et accorder une deuxième saison à Ekitike pour qu’il montre sa valeur. Cela passe par une bonne performance ce soir face à Ajaccio, en tant que titulaire. Autrement, si le PSG se montre réticent à continuer le projet, l’attaquant aura des prétendants cet été. L’Eintracht Francfort a déjà formulé une offre pour s’adjuger ses services. Newcastle, l’AC Milan et la Juventus sont également intéressés. Attention à ne pas se retrouver face à un énième cas de vente d’un jeune, qui punit ensuite le club dans les années suivantes en Ligue des Champions…

