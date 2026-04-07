PSG-Hugo Ekitike, une histoire prometteuse qui a rapidement échoué

Hugo Ekitike avait rejoint le PSG durant l’été 2022. Mais à 20 ans, il n’a jamais réussi à s’imposer comme une alternative crédible au trio Neymar, Messi, Mbappé.

Après une très belle saison sous le maillot du Stade de Reims, Hugo Ekitike avait rejoint le PSG durant l’été 2022. Mais à Paris, il est derrière le trio Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Quand il est utilisé, il a du mal à exprimer et montrer les qualités qui l’ont fait signer. Il jouera 31 matches toutes compétitions confondues pour seulement quatre buts et quatre passes décisives. Durant l’été 2023, le PSG tente de l’inclure dans le transfert de Randal Kolo Muani, mais il refuse. Il restera au placard pendant six mois avant de finalement rejoindre l’Eintracht Francfort en janvier 2024. Après de belles performances en Allemagne, il rejoint l’été dernier Liverpool. Demain soir, il va retrouver le PSG en quart de finale aller de la Ligue des champions. Les retrouvailles ne seront, à l’entendre, pas marquées du sceau des représailles quand l’heure viendra de croiser le fer avec ce Paris qui l’aura élevé – dans tous les sens du terme – à la dure, assure Le Parisien.

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« Il était tellement fou du PSG, il avait une telle exigence envers lui-même qu’il s’est mis une grosse pression »

Un cadre influent dans le vestiaire du PSG explique au quotidien francilien : « À l’époque, Hugo était un jeune qui conduisait encore une Mini et qu’on a mis au volant d’une Ferrari. Pendant les premiers mois, il était excité d’être là, mais sur le terrain, le maillot était vraiment lourd à porter. C’était un très bon mec, respectueux, jamais dans le conflit. Mais il était tellement fou du PSG, il avait une telle exigence envers lui-même qu’il s’est mis une grosse pression et n’a pas pu exprimer ses qualités sur le terrain. » Ses statistiques lors de sa première saison au PSG n’ont rien d’infamant à 20 ans, encore moins lorsqu’on embarque dans le vaisseau amiral du football tricolore en tenue de moussaillon et qu’il faut s’aligner sur les règles de navigation édictées par les plus haut gradés de la planète, lance Le Parisien. Keylor Navas, Sergio Ramos, Marco Verratti, Léo Messi, Neymar ou Kylian Mbappé occupent presque tout l’espace dans le vestiaire et, devant, la « MNM » ne lui en laisse logiquement que très peu sur la pelouse. D’autant plus lorsqu’une trop forte envie de bien faire empêche en réalité de faire bien et que le poids d’un transfert à plus de 30 millions d’euros (hors bonus) fait rapidement planer l’ombre de l’erreur de casting dans les tribunes du Parc des Princes comme chez les observateurs.