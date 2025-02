PSG : Huit matchs & trois compétitions… Le calendrier XXL du mois à venir !

Ce vendredi 21 février était synonyme de tirage au sort de Ligue des Champions pour le PSG. Les Parisiens ont hérité des Reds de Liverpool en huitième de finale. Un résultat qui ajoute deux matchs au mois de mars du club de la capitale.

La dynamique est positive pour le PSG depuis plusieurs mois, et le calendrier se surcharge en conséquence. En effet, en l’espace de d’un mois, le club de la capitale va prendre part à trois compétitions différentes, et huit matchs au total. Une cadence que semble bien gérer Luis Enrique et son staff jusque-là, en témoigne l’infirmerie vide à ce stade de la saison. Si la gestion de l’effectif est rodée, cette dernière devra certainement continuer à être gérée d’une main de maître par le technicien espagnol et son équipe, quand on se penche sur le calendrier. En effet, à partir de ce dimanche 23 février (20h45 sur DAZN), le Paris Saint-Germain démarre son marathon des prochaines semaines sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Dans la semaine qui suit, le 26 février prochain, les Parisiens se déplaceront une nouvelle fois, en Bretagne, pour y affronter le Stade Briochin (N2) en quart de finale de la Coupe de France. Un choc du championnat se jouera ensuite le 1er mars (21h05 sur DAZN) au Parc des Princes face au LOSC, pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. C’est ensuite le 4 ou 5 mars que le match aller face à Liverpool se jouera à domicile pour le club de la capitale.

C’est ensuite le week-end des 7,8 et 9 mars, que le club de la capitale se rendra une nouvelle fois en Bretagne et au Roazhon Park cette fois-ci pour faire face au Stade Rennais (J25 de L1). Une rencontre face aux hommes d’Habib Beye qui se jouera entre les deux manches face aux Reds. En effet, c’est le 11 ou 12 mars prochain, à Anfield, que se jouera la manche retour de ce huitième de finale de Ligue des Champions. Le week-end de cette semaine, le PSG affrontera l’Olympique de Marseille le dimanche 16 mars (20h45 sur DAZN) pour un Classique enflammé. Le mois se terminera deux semaines plus tard avec la 27e journée de Ligue 1 sur le terrain de l’AS Saint-Etienne. Une rencontre face aux Verts qui sera elle précédée par la trêve internationale. En cas de qualification en quart de finale de Ligue des Champions et demi-finale de Coupe de France, cette cadence infernale devrait se poursuivre au mois d’Avril pour le Paris Saint-Germain.