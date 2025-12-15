PSG : Ibrahim Mbaye partage son émotion à l’idée de disputer la CAN 2025

Pour le compte de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le PSG compte deux joueurs engagés : Achraf Hakimi (Maroc) et plus récemment Ibrahim Mbaye (Sénégal). Le titi parisien a partagé son émotion sur ses réseaux après sa convocation.

Ce week-end lors de la victoire du PSG (2-3) face au FC Metz, a joueur particulièrement retenu l’attention des supporters parisiens et observateurs : Ibrahim Mbaye. Le jeune attaquant de 17 ans a été l’auteur de deux passes décisives et d’un match complet, ayant cédé sa place dans les derniers instants (90+1) à Lucas Beraldo. Le titi parisien a logiquement remporté son premier trophée d’homme du match en professionnel. La prochaine échéance pour Ibrahim Mbaye ? La finale de la Coupe Intercontinentale ce mercredi 17 décembre (18h) face à Flamengo, au Qatar. Dans la foulée de cette rencontre, le titi parisien s’envolera pour le Maroc afin de rejoindre les rangs de la sélection sénégalaise. Car oui, à seulement 17 ans, Ibrahim Mbaye a d’ores et déjà fait son choix entre le Maroc, la France et le Sénégal. C’est donc les couleurs des Lions de la Teranga que Mbaye défendra tout au long de sa carrière.

Et défendre les couleurs sénégalaise, cela commence par la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Une émotion particulière qu’Ibrahim Mbaye a partagé sur ses réseaux officiels : « Enfant, je regardais la CAN en rêvant qu’un jour je sois sélectionné pour y participer avec le Sénégal. Je suis tellement fier que ce rêve soit devenu une réalité. Un peuple, Un But, Une Foi. Al Hamdoulilah« .