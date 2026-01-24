PSG – Ibrahim Mbaye plaît à la Premier League

Après avoir remporté la CAN avec le Sénégal, l’attaquant du PSG, Ibrahim Mbaye (18 ans), commence à attiser les convoitises des cadors européens.

À seulement 18 ans, Ibrahim Mbaye peut se targuer d’avoir un palmarès bien fourni. Après un sextuplé avec le PSG en 2025, le Titi a récemment remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal. Une compétition où il aura marqué les esprits dans son rôle de dynamiteur en sortie de banc. Et cette compétition internationale lui a permis de se mettre en valeur.

Le PSG ne veut pas entendre parler d’un départ

Alors que son contrat a été prolongé jusqu’en 2028, celui qui fête ses 18 ans ce 24 janvier 2026 est devenu un joueur important de la rotation de Luis Enrique (20 matchs disputés, 867 minutes, 1 but et 2 passes décisives). Et son profil plaît notamment en Angleterre. En effet, selon les informations du journaliste Florian Plettenberg, plusieurs clubs de Premier League seraient intéressés par une arrivée d’Ibrahim Mbaye, notamment Chelsea et Aston Villa, qui suivraient de près l’international sénégalais. Cependant, les Rouge & Bleu souhaitent conserver leur attaquant. « Un nouveau contrat est même envisageable. Il n’est actuellement pas question de le laisser partir », précise le journaliste. Selon Transfermarkt, la valeur d’Ibrahim Mbaye est estimée à 25M€.