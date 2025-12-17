PSG – Ibrahim Mbaye prolonge d’un an son contrat

Lié au PSG jusqu’en 2027, Ibrahim Mbaye a activé l’option d’une année supplémentaire présente dans son contrat pour l’étendre jusqu’en 2028.

Le PSG compte s’appuyer sur Ibrahim Mbaye pour l’avenir. Devenu un membre à part entière de l’effectif professionnel des Rouge & Bleu, le Titi de 17 ans a su saisir sa chances sous les ordres de Luis Enrique. Utilisé à plusieurs reprises cette saison (18 matches disputés, 765 minutes), l’attaquant sénégalais s’est montré décisif lors de ses deux dernières rencontres en Ligue 1 (un but face au Stade Rennais et deux passes décisives contre le FC Metz). De quoi lui donner une confiance maximale avant la CAN avec le Sénégal.

Mbaye lié au PSG jusqu’en 2028

Et concernant son avenir, Ibrahim Mbaye voit son futur chez les champions d’Europe. En effet, selon les informations de RMC Sport, « au moment de signer son premier contrat professionnel au PSG, le Titi et le club de la capitale avaient inséré une option d’un an supplémentaire. » Cette option a été activée et il est désormais lié au PSG jusqu’en juin 2028. Le plus jeune titulaire de l’histoire des Rouge & Bleu (16 ans, 6 mois et 23 jours) a déjà disputé 30 matchs en professionnel et peut compter sur la confiance de son coach. « Et quand il reviendra de la CAN, on est prêt à lui donner de la continuité dans le temps de jeu », a déclaré Luis Enrique au sujet de son attaquant. En effet, après la finale de la Coupe intercontinentale, Ibrahim Mbaye prendra la direction du Maroc pour disputer sa première Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal.