PSG : Il faut sauver la défense Rouge & Bleu

A l’aube de sa révolution entamée au cours de l’été 2023, le PSG a ciblé sa défense comme secteur de jeu à renforcer. En ce sens, le club de la capitale a jeté son dévolu sur Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Après une première partie de saison, que vaut réellement la défense du Paris Saint-Germain ?

Après s’être renforcé défensivement lors du dernier mercato estival, le PSG a poursuivi dans ce sens cet hiver avec l’arrivée de Lucas Beraldo. Le jeune brésilien est venu renforcer un secteur de jeu dans lequel deux éléments importants que sont Presnel Kimpembe et Nuno Mendes peinent à revenir de blessure. Au cours de ce mois de janvier, il faudra également composer avec le départ d’Achraf Hakimi pour la CAN. De plus, le Brésilien de 20 ans devrait venir garnir un secteur de jeu qui a tout le mal du monde à trouver la sérénité recherchée par Luis Enrique avec ses éléments en place. En effet, malgré la deuxième place au classement des défenses de Ligue 1 Uber Eats avec 14 buts encaissés (22 TCC), les individualités Rouge & Bleu ne se démarquent pas, à l’image des duels remportés dans le championnat de France, un domaine dans lequel aucun joueur du PSG ne parvient à tirer son épingle du jeu.

Duels défensifs remportés en Ligue 1 23/24

Leny Yoro (LOSC) : 83,8%

Lilian Brassier (Brest) : 78,7%

Yunis Abdelhamid (Reims) : 77,9%

Dante (OGCN) : 77,8%

Jean-Clair Todibo (OGCN) : 77,4%

Samuel Gigot (OM) : 74,6%

Ismaël Traoré (FC Metz) : 74%

Chancel Mbemba (OM) : 73,7%

Alexsandro Ribeiro (LOSC) : 73,6%

Kevin Danso (RCL) : 73,5%

Alidu Seidu (Clermont) : 73,2%

Si les individualités du PSG en défense ne sont pas impériales, les failles semblent tout de même être comblées comme il le peut par Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but italien parvient à faire de la défense du Paris Saint-Germain une défense correcte, et faire office de cache misère dans le bilan statistique de la défense Rouge & Bleu sur le plan collectif. En effet, le numéro 99 du club de la capitale affiche sur la dernière année écoulée un taux de 75,9% d’arrêts pas match en moyenne. A titre de comparaison, en Europe, le gardien de but ayant la moyenne la plus haute est le portier de Las Palmas, Alvaro Valles, avec 84,1% d’arrêts par match. La moyenne est de 71,5%. L’apport de Gianluigi Donnarumma est davantage à souligner quand on sait la difficulté de la défense du PSG à empêcher l’adversaire à se créer des occasions, et à être impériale dans les airs. En effet, les duels aériens des éléments qui composent la défense parisienne restent un problème majeur.

Duels aériens remportés en Ligue 1 23/24

Leny Yoro (LOSC) : 80%

Formose Mendy (Lorient) : 78,8%

Danilo Pereira (PSG) : 74,4%

Jeanuël Belocian (SRFC) : 71,4%

Andy Pelmard (Clermont) : 70,6%

Gerzino Nyamsi (RCSA) : 69,7%

Samuel Gigot (OM) : 67,4%

Logan Costa (TFC) : 67,2%

Wilfried Singo (ASM) : 66,3%

Fali Candé (FC Metz) : 65,6%

Rasmus Nicolaisen (TFC) : 65%

Un domaine dans lequel le PSG se retrouve constamment en difficulté malgré la charnière mise en place par Luis Enrique composée de Marquinhos et Milan Skriniar. Si le temps pourrait faire avancer les choses dans le bon sens avec des ajustements à venir dans le positionnement, la communication et la complémentarité, les doutes persistent et ont de beaux jours devant eux autour des capacités physiques de l’ancien de l’Inter Milan qui combleraient ses capacités athlétiques. Pour le Brésilien et capitaine du PSG, il sera important de retrouver la dureté dans les duels qui le remettra en confiance, ou bien même une nouvelle paire en défense pour l’accompagner, qui collerait davantage à son profil. A l’approche des grands rendez-vous européens, du départ d’Hakimi avec sa sélection nationale, et avec la récente blessure de Milan Skriniar lors du Trophée des Champions, le Paris Saint-Germain devra travailler dans ce domaine qui ne pardonnera aucune errance au plus haut niveau.

(Chiffres dressés par @DTFootball_ et WyScout & FBREF, données Opta).