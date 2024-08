Placé dans le loft du PSG, l’attaquant formé au club, Ilyes Housni, va être prêté avec option d’achat au Havre dans les prochaines heures.

Le PSG commence peu à peu à accélérer dans son opération dégraissage. Alors que les départs de Manuel Ugarte (Manchester United) et Carlos Soler sont en bonne voie, Milan Skriniar a, lui aussi, trouvé une porte de sortie pour cet été. Et les Rouge & Bleu vont également réussir à se séparer d’un joueur présent dans le loft depuis de la reprise de l’entraînement. De retour d’un prêt non-concluant au Qatar, Ilyes Housni était invité à se trouver une nouvelle formation pour la saison 2024-2025. Et c’est chose faite.

Un prêt avec option d’achat pour Ilyes Housni

Selon les informations du quotidien Le Parisien, l’attaquant de 19 ans, sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSG, va être prêté avec option d’achat au Havre jusqu’à la fin de la saison. Le Titi va se rendre en Normandie ce lundi soir puis il effectuera sa visite médicale mardi matin. Un beau rebond pour l’attaquant d’1m72 après un échec dans le club qatari d’Al-Sadd (6 rencontres disputés) où il a notamment été freiné par une déchirure partielle du ligament croisé du genou. « Il s’agit du premier renfort du HAC qui dans un contexte financier compliqué n’a pu étoffer son effectif », précise LP. Par ailleurs, le club normand pense également à renforcer sa défense avec un ancien Titi : Timothée Pembélé. La latéral droit est en manque de temps de jeu du côté de Sunderland et pourrait donc rebondir au Havre.