Au cours d’une saison aboutie avec les U19 du PSG, Ilyes Housni a eu l’opportunité de faire ses premières apparitions dans la cour des grands. Au terme de celle-ci, le titi parisien a pris une trajectoire pour le moins étonnante avec un prêt au Qatar, qui donne lieu aujourd’hui à une situation tout aussi étonnante.

C’est au cours de l’été 2019 qu’Ilyes Housni intègre le centre de formation du PSG après avoir fait ses gammes avec différents clubs en Ile-de-France. Dans sa génération, le natif de Créteil (94) évolue avec Ismaël Gharbi, El CHadaille Bitshiabu ou encore un certain Warren Zaïre-Emery. L’attaquant de formation se révèle sous les ordres de Zoumana Camara au cours de la saison 2022/2023 avec notamment une campagne de Youth League durant laquelle il dresse un bilan de 8 buts et 3 passes décisives en 7 matchs. Des performances remarquées qui lui auront permis de disputer ses premières minutes dans la cour des grands avec Christophe Galtier, mais aussi de signer son premier contrat professionnel qui le lie à son club formateur jusqu’en juin 2026. Si tout paraît beau sur le tableau, après avoir inscrit son premier titre de champion de France à son palmarès, Ilyes Housni trouve une porte de sortie afin de poursuivre sa progression, mais certainement pas celle attendue. En effet, c’est au Qatar et plus précisément au club d’Al-Sadd que rebondit le titi parisien. L’idée ne paraît pas être la plus pertinente, cependant, l’occasion d’avoir du temps de jeu régulièrement et évoluer dans un championnat à sa portée pouvait le pousser à faire ce choix.

10 minutes plus tard …

C’est donc au milieu de cette énième révolution estivale du Paris Saint-Germain qu’Ilyes Housni s’envole pour le Qatar au cours du mois de septembre dernier. Arrivé à Al-Sadd en pleine forme en provenance d’un des, si ce n’est le, viviers le plus important dans le monde du football, le titi parisien ne parvient tout de même pas à s’imposer comme une évidence dans la tête de son coach Bruno Miguel Pinheiro. Le technicien portugais ne semble pas compter sur l’attaquant du PSG pour le moment. En effet, depuis son arrivée au Qatar, Ilyes Housni n’a foulé la pelouse que 10 petites minutes. C’est le 28 septembre dernier que le franco-marocain entre en jeu au cours d’une rencontre que son équipe domine 4-0 face à Al-Gharafa. Le reste du temps, Ilyes Housni passe les rencontres à regarder ses coéquipiers depuis le banc de touche. Ce jeudi 2 novembre, rebelote. Pour la 8e journée de Qatar Sport League, le joueur prêté par le PSG est une nouvelle fois remplaçant pour la réception d’Al Markhiya, 11e et avant dernier au classement. Si le club d’Al-Sadd, qui pourtant domine le championnat local, s’est présenté comme une réelle opportunité de gagner un temps de jeu important, il pourrait désormais se transformer en un réel frein à la carrière et progression d’Ilyes Housni. Ce dernier devrait, quoi qu’il arrive, retrouver le Paris Saint-Germain au mois de juin prochain, et son avenir sera sur le bureau de Luis Campos à ce moment-là. Drôle d’aventure pour le joueur de 18 ans qui était présenté comme un des plus gros prospect de cette génération de la formation Rouge & Bleu.