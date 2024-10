C’est au cours d’un live organisé par le PSG sur Discord que Bradley Barcola s’est confié. Le joueur qui l’a inspiré, sa célébration face à l’OM ou encore son meilleur souvenir sous les cieux parisiens, l’ancien lyonnais a évoqué différents sujets.

Après un peu plus d’un an au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola s’inscrit comme un pilier du nouveau projet sous la houlette de Luis Campos et Luis Enrique. Si sur le plan sportif les choses avancent dans le bon sens pour l’international français, ce dernier ne se fixe pas d’objectifs : « Je ne me fixe pas d’objectif. Je veux marquer le plus de buts possible et surtout gagner« , a-t-il confié lors du live sur Discord organisé par le PSG. L’occasion pour lui d’évoquer son meilleur souvenir depuis qu’il est Parisien : « Mon meilleur souvenir ? Mon premier match en tant que titulaire contre l’OM au Parc« . L‘Olympique de Marseille est également au coeur de l’actualité de Bradley Barcola avec sa célébration lors de son but à l’occasion du dernier Classique (victoire 0-3) au Stade Vélodrome : « Avant le match je regardais des vidéos des précédents Classique pour m’imprégner de l’ambiance et j’ai vu Matuidi le faire, et vu que j’aime beaucoup Matuidi et que j’écoute beaucoup Niska, c’était l’occasion pour un petit clin d’oeil« .

Interrogé sur sur sa personnalité, Bradley Barcola a confié « être tranquille », et essayer de rester celui qu’il a toujours été. Sur le joueur qui l’a le plus inspiré, l’ailier a rétorqué « Cristiano Ronaldo« . Enfin, le joueur de 22 ans a été interrogé sur les points de son jeu à améliorer : « Améliorer ma finition, muscler mon jeu« .