PSG / Inter – Barcola préféré à Doué pour la finale de Ligue des champions ?

Si Luis Enrique pourra compter sur la totalité de son effectif pour cette finale de Ligue des champions. Un doute subsiste encore dans son onze de départ.

Le PSG a préparé de la meilleure des manières sa finale de Ligue des champions face à l’Inter en remportant la Coupe de France contre Reims (3-0). Et cette soirée au Stade de France aura permis à un joueur de retrouver confiance face au but. Titulaire en attaque, Bradley Barcola a brillé lors de cette finale avec un doublé et une passe décisive. De quoi le mettre en confiance avant l’échéance la plus importante de l’histoire du club samedi à Munich. Et selon les informations du Parisien, l’ancien Lyonnais serait même en pole position pour débuter la rencontre face à l’Inter.

Le choix de Luis Enrique d’aligner une attaque Barcola-Dembélé-Kvaratskhelia face aux Rémois, avant le forfait de dernière minute du Géorgien, remplacé par Désiré Doué, pourrait être un indice du trio offensif qui débutera face aux Nerazzurri le 31 mai prochain à l’Allianz Arena. Si la recrue hivernale, qui sera rétabli pour la finale, et le meilleur buteur parisien sont indiscutables aux yeux du coach parisien, un choix devra être fait pour le troisième offensif qui les accompagnera. Face au bloc bas en Ligue des champions, Luis Enrique a souvent privilégié la vista, les frappes lointaines et les dribbles du néo-international français. Un choix qui s’était avéré payant lors du quart de finale aller de Ligue des champions face à Aston Villa (3-1).

Mais contre les formations qui laissent plus d’espaces (Liverpool et Aston Villa à l’extérieur), la qualité de vitesse et de profondeur de Bradley Barcola deviennent prioritaires. De plus, Désiré Doué a toujours été performant lors de ses entrées en jeu, notamment à Anfield et Villa Park. « Contrairement à une idée reçue, l’Inter, réputé pour très bien défendre, ne se présente pas uniquement bloc bas. Il est protéiforme, avec des pistons – Federico Dimarco à gauche et Denzel Dumfries à droite en début de partie – qui arpentent sans cesse leur couloir. Il faut donc les surveiller défensivement et profiter des espaces qu’ils laissent dans leur dos », souligne LP.

Le XI possible du PSG face à l’Inter (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.