PSG / Inter – Kombouaré au commentaire pour la finale de Ligue des champions

Récemment évincé de son poste d’entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré commentera la finale de Ligue des champions sur M6.

Pour marquer le coup avec cette finale de Ligue des champions contre l’Inter Milan le 31 mai prochain, M6 a décidé de miser sur un casting PSG pour cet événement. Le diffuseur en clair a décidé de mettre en commentateur l’une des légendes parisiennes, Antoine Kombouaré.

À lire aussi : LdC – La finale PSG / Inter diffusée sur écrans géants au Parc des Princes

Luis Fernandez, Youri Djorkaeff et Rai également présents

Tout juste limogé de son poste d’entraîneur du FC Nantes, « Casque d’or », sera présent aux côtés du journaliste Xavier Domergue, comme le rapporte L’Equipe. La chaîne M6 a également décidé de confier toute cette soirée (à partir de 19h25) à Ophélie Meunier, fan du PSG. Elle animera les plateaux depuis l’Allianz Arena de Munich et sera accompagnée par le journaliste Smaïl Bouabdellah et d’autres légendes du PSG comme Luis Fernandez (prêté par beIN Sports), Youri Djorkaeff et Rai.

Le directeur de l’information du groupe M6-RTL, Hervé Béroud, a choisi ce casting pour « mettre l’accent sur la proximité avec le club. Ils vont à la fois leur amener leur connaissance du jeu et de l’épreuve mais aussi celle profonde et longue du PSG et de son histoire. » Si le PSG l’emporte, une édition spéciale « La fête de Paris » aura lieu en après-match. « Ophélie Meunier et sa bande espèrent recevoir le maximum d’acteurs du match en bord de pelouse au moment des célébrations », conclut L’E.