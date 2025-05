PSG / Inter – La tour Eiffel scintillera à chaque but du PSG

Samedi soir (21 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Pour ce match, la Mairie de Paris a annoncé un dispositif exceptionnel pour soutenir les Parisiens.

Dans trois jours, le PSG peut entrer dans l’histoire en s’offrant sa première Ligue des champions. Pour cela, il faudra battre l’Inter Milan en finale sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich. 18 000 supporters parisiens pousseront les joueurs de Luis Enrique dans l’enceinte du Bayern mais également les 48 000 qui ont la chance d’avoir des billets pour regarder ce match sur des écrans géants au Parc des Princes et aussi tous les millions de supporters partout dans le monde. La Mairie de Paris va également soutenir le club de la capitale.

La tour Eiffel également aux couleurs du PSG

Dans un communiqué, le Mairie de Paris, via sa maire, Anne Hidalgo, a indiqué : « Samedi, toutes et tous derrière le PSG. Après le titre en Championnat de France et en Coupe de France, tout Paris est avec les joueurs pour remporter la Ligue des champions ! Pour les soutenir, j’ai décidé d’éclairer la tour Eiffel aux couleurs de Paris et du club samedi soir. Elle scintillera à chaque but parisien. Paris a rendez-vous avec l’histoire du football. À partir de 20 heures et à l’entrée des Parisiens sur la pelouse de Munich, pour l’échauffement, la tour Eiffel s’illuminera en rouge et bleu. Vous nous faites rêver ! On compte sur vous pour faire briller Paris ! Dès vendredi soir, un message d’encouragement s’affichera sur la tour Eiffel« , indique le communiqué dévoilé par Le Parisien. Dans ce communiqué, la Mairie annonce également que « dès ce soir, les panneaux sur le périphérique situés près du Parc des Princes afficheront des messages de soutien. »