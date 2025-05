PSG / Inter : les compositions probables selon la presse

Ce samedi soir (21h sur M6 et Canal Plus), le PSG et l’Inter Milan s’affrontent en finale de Ligue des champions. Et les deux coaches pourront compter sur leur équipe-type.

C’est le jour J, un soir pour marquer l’histoire du PSG. Opposé à l’Inter Milan en finale de Ligue des champions (21h sur M6 et Canal Plus), le club de la capitale peut écrire une page historique ce samedi soir à Munich. Et pour ce rendez-vous capital, Luis Enrique peut compter sur l’ensemble de son effectif. Ainsi, le technicien espagnol pourra aligner son équipe-type.

Barcola préféré à Doué

Dans les buts, pas de surprise avec la présence attendue de Gianluigi Donnarumma. En défense, Achraf Hakimi et Nuno Mendes occuperont les couloirs tandis Marquinhos et Willian Pacho seront associés en charnière centrale. Dans l’entrejeu, pas de changement à prévoir avec le trio performant des derniers mois composé de João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Remis de sa migraine qui l’avait privé de la finale de Coupe de France, Khvicha Kvaratskhelia est apte pour débuter cette finale. Le coach parisien pourra aussi s’appuyer sur son meilleur buteur Ousmane Dembélé. En revanche, il devra trancher entre Désiré Doué et Bradley Barcola pour le troisième attaquant. Et selon L’Equipe et Le Parisien, le numéro 29 des Rouge & Bleu part avec une longueur d’avance.

En face, le coach de l’Inter, Simone Inzaghi, peut aussi compter sur l’ensemble de son effectif pour cette finale. Remis de leur pépin physique des dernières semaines, Benjamin Pavard et Lautaro Martinez sont pressentis pour débuter cette rencontre face aux Parisiens. Pour le reste pas de surprise à prévoir avec Yann Sommer dans les buts, une défense à cinq composée des pistons Federico Dimarco et Denzel Dumfries et d’une charnière à trois Benjamin Pavard, Francesco Acerbi et Alessandro Bastoni. Dans l’entrejeu, les expérimentés Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu et Henrikh Mkhitaryan devraient être associés. Enfin, le duo Marcus Thuram et Lautaro Martinez formera l’attaque.

Le XI probable du PSG (L’Equipe / Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia

Le XI probable de l'Inter : Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco – L.Martinez (c), M.Thuram

Les compositions probables PSG / Inter (L’Equipe)

Les compositions probables PSG / Inter (Le Parisien)