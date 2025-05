PSG / Inter : Les notes légendaires des Parisiens après cette victoire en C1

Le PSG écrit l’histoire. Vainqueur facilement de l’Inter en finale de Ligue des champions (5-0), cette équipe parisienne entre dans la légende.

Le PSG est champion d’Europe !!! Après un parcours fou en C1, le club parisien a réalisé son rêve ultime de remporter la première Ligue des champions de son histoire. Et avec la manière avec un 5-0 historique face à l’Inter. La plus large victoire dans l’histoire de la compétition. Et pour réaliser une telle performance, Luis Enrique a pu compter sur onze joueurs d’un niveau d’exception de la première à la dernière minute. Des latéraux Achraf Hakimi et Nuno Mendes omniprésents, une charnière centrale Marquinhos – Pacho infranchissable. Un entrejeu Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz qui a largement dominé l’expérimenté milieu de terrain des Nerazzurri et une attaque de folie avec un Ousmane Dembélé insaisissable, un Désiré Doué qui entre dans la légende et le guerrier Khvicha Kvaratskhelia.

Les notes du PSG (Canal Supporters) : Donnarumma 10 ; Hakimi 10 – Marquinhos 10 – Pacho 10 – Nuno Mendes 10 ; Vitinha 10 ; João Neves ; Fabian Ruiz 10 ; Kvara 10 ; Doué 10 ; Dembele 10