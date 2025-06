PSG / Inter : les notes des Parisiens dans la presse

Vainqueur de sa première Ligue des champions, le PSG a infligé une correction à l’Inter Milan (5-0) en finale après une partition parfaite.

Le PSG est sur le toit de l’Europe. Vainqueur de la première Ligue des champions de son histoire, le club de la capitale y a ajouté la manière en infligeant une correction historique à l’Inter Milan dans cette finale de C1 (5-0). Une partition à l’image de son chef d’orchestre Luis Enrique. Le coach parisien est salué par le quotidien L’Equipe, qui lui attribue la note de 10/10, une rareté dans le quotidien sportif. « Son onze de départ comportait peu d’incertitudes. Mais son choix de titulariser Doué a été payant – et comment ! À côté de ça, ses joueurs ont parfaitement été maîtres de l’évènement et de leurs émotions. Une réussite totale. »

Doué homme du match, une équipe parisienne dans la légende

Et il n’est pas le seul à avoir récolté la note maximale. Auteur d’une prestation époustouflante avec un doublé et une passe décisive, Désiré Doué obtient également la note de 10/10 dans le quotidien sportif. « Un doublé et une passe décisive à même pas 20 ans en finale de Ligue des champions. Ce fut beau, grand et tellement bluffant. Ce gamin, à la technique si efficiente, s’avance comme une star des dix prochaines années. Tout fut juste (ou presque). Avec cette mobilité constante et cette personnalité immense dans les derniers choix. » Le numéro 14 est également l’homme du match dans le quotidien Le Parisien (9.5/10) : « Il y avait un génie sur la pelouse ! Passeur décisif pour Hakimi sur une inspiration fantastique (1-0, 12e), l’ancien Rennais a inscrit le second but d’une frappe déviée par Dimarco (2-0, 21e) avant de s’offrir un doublé en toute décontraction (3-0, 65e). Qu’il soit à droite, à gauche ou dans l’axe, le gamin de 19 ans aura été un poison permanent pour l’Inter. »

En défense, Willian Pacho a une nouvelle fois prouvé qu’il était la révélation de la saison au poste de défenseur. L’Equatorien a été un véritable patron pour contenir les attaquants adverses. « Une première période de patron à l’image de sa couverture devant Thuram (37e). Il sauve un ballon qui allait en corner et qui, au bout de l’action, permet à Doué d’inscrire le deuxième but (20e). Il se fait prendre le ballon puis commet une faute sur Thuram (47e), mais sans conséquence. Attentif, agressif de bout en bout sur tous les ballons et sur tout le terrain, il a fait vivre un enfer à Lautaro Martinez. À 23 ans seulement. » Dans l’entrejeu, la formation parisienne a donné une leçon à leurs homologues italiens avec un joueur qui confirme son nouveau statut, Vitinha, qui récolte la note de 9/10 dans le journal francilien : « Sa passe à l’aveugle pour Doué sur le premier but est un modèle à montrer dans toutes les écoles de foot. Classe, sobre mais surtout efficace, le numéro 17 parisien a fait honneur à sa réputation en livrant sa meilleure version. Passeur décisif pour Doué, encore, sur le troisième but (3-0, 65e), il a dégagé beaucoup d’assurance et une prestance remarquable devant la défense. »