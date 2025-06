PSG / Inter Miami – Dembélé sur le banc au coup d’envoi ?

Pour affronter l’Inter Miami en Coupe du monde des clubs, Luis Enrique pourra compter sur le retour d’Ousmane Dembélé. Mais celui-ci devrait démarrer sur le banc après trois semaines sans compétition.

Absent des terrains depuis trois semaines après sa lésion au quadriceps de la cuisse gauche contractée avec l’équipe de France le 5 juin dernier, Ousmane Dembélé devrait faire son retour à la compétition ce dimanche face à l’Inter Miami (18h sur DAZN).

Un trio offensif Doué-Kvaratskhelia-Barcola

Mais, il devrait débuter sur le banc au coup d’envoi selon Le Parisien. « Un doute entoure encore la présence du numéro 10 au coup d’envoi, après avoir manqué les trois premières rencontres. » Si le meilleur buteur parisien débute sur le banc, le poste d’attaquant axial devrait être occupé par Khvicha Kvaratskhelia, laissant ainsi les ailes à Bradley Barcola et Désiré Doué. Pour le reste du onze, Luis Enrique devrait aligner son équipe type avec Gianluigi Donnarumma dans les cages, une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes et le trio de l’entrejeu Vitinha – João Neves – Fabian Ruiz.

Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, J.Neves, F.Ruiz – Doué, Kvaratskhelia, Barcola.