PSG / Inter Miami : Les compositions officielles

Ce dimanche après-midi (18h, heure française, sur DAZN), le PSG dispute son 1/8e de finale de Coupe du monde des clubs face à l’Inter Miami avec pour objectif une qualification pour la suite de la compétition. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Victoire obligatoire pour le PSG pour encore rêver d’un titre de champion du monde. Arrivé premier de son groupe, le club parisien affronte l’Inter Miami ce dimanche après midi soir (18h sur DAZN) au Mercedes Benz Stadium d’Atlanta. Face aux coéquipiers de Leo Messi, les champions d’Europe sont largement favoris de cette rencontre mais devront rester sérieux pour ne pas avoir de mauvaise surprise.

Dembélé sur le banc

Et pour ce match à enjeu, Luis Enrique a dévoilé un onze de départ habituel. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma débutera et sera protégé par une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans les couloirs et une charnière centrale Marquinhos-Pacho. Dans l’entrejeu, João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz sont associés. Enfin pour l’attaque, le technicien espagnol a titularisé Bradley Barcola pour la première fois de la compétition pour accompagner Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. De retour à l’entraînement collectif depuis quelques jours, Ousmane Dembélé est lui de retour sur la feuille de match et démarrera la rencontre sur le banc de touche.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Inter Miami

1/8e de finale de la Coupe du monde des clubs – Stade : Mercedes Benz Stadium – Horaire : 18h (heure française) – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Wilton Sampaio